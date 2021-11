Freddy Serrano habla de la salida de Douglas Sánchez y de sus proyectos en Multimedios

Freddy Serrano viene con ideas frescas a Multimedios. Cortesía. Freddy Serrano viene con ideas frescas a Multimedios. Cortesía.

El periodista Freddy Serrano se arrolló las mangas y empezó a bretear hace casi un mes para sacar a flote Multimedios y darle una nueva cara.

El experimentado comunicador y ahora gerente del canal, rapidito puso orden, pues llevó periodistas de confianza (Henry Rodríguez, Michael Soto y Manuel Avendaño) y dio por cerrado el vínculo con Douglas Sánchez, quien desde hace unos meses había dejado ese puesto y solo se dedicaba a presentar el noticiero de la noche.

Esta salida no se salvó de la polémica, más con un blog que escribió Serrano el sábado anterior, un día después de que se dio a conocer que Sánchez no seguiría.

Freddy, quien vive en Estados Unidos, comentó ese día que la pantalla se respeta y que un medio de comunicación no puede tolerar un presentador agresor de su equipo. Algo que muchos vinculamos como un filazo directo a Douglas, aunque Serrano lo desmiente.

“Fue un tema que se salió de contexto y tal vez el momento no fue el correcto porque puse el mensaje el día después que finalizó el contrato por servicio profesional con Douglas.

“Yo quise decir que la pantalla se tiene que respetar porque es donde presentamos el producto del arduo trabajo que hace el equipo y a mí me parece que cualquier persona que se ponga en frente la cámara tiene que honrar al que está detrás, lamentablemente se hizo una vinculación con la salida de él y yo la verdad desconocía que existían antecedentes, que incluso fueron publicados y después vi”, aseguró.

Según el nuevo gerente del 8, entendió hasta un rato después porque se hizo tanto alboroto en redes sociales.

Agregó que sí le sorprendió que Sánchez saliera hablando en medios, tan solo unos minutos después de finiquitar relaciones con Multimedios.

“Yo tengo dos años fuera de Costa Rica, no conocía de esas denuncias y lo digo con toda la honestidad del mundo. Hablé con él solo para comunicarle que, como lo había solicitado, el contrato se terminaba por servicio profesional, lo aceptó sin ningún problema y me dijo que no había inconveniente, nunca me consultó si se podía despedir de los televidentes.

“Lo que sí me sorprendió es que después de la conversación que tuvimos, en menos de diez minutos ya estaba la primera historia de su salida en teletica.com, no habíamos ni terminado de cerrar el chat cuando ya la nota estaba en redes, diciendo que lo despidieron por WhatsApp, lo cual es mentira porque fue un cierre de contrato que se venció y, de por sí, él ya había expresado que tenía múltiples ocupaciones con su nuevo trabajo y que se le estaba complicando presentar el noticiero, entonces lo único que me hace pensar es que llamó de una vez a su amiga periodista para que le publicaran la nota”, señaló.

Douglas Sánchez fue el gerente de Multimedios durante varios años. Foto: Arnoldo Robert Douglas Sánchez fue el gerente de Multimedios durante varios años. Foto: Arnoldo Robert

A bretear

Tras aclarar esa polémica, Freddy dice que está enfocado en trabajar y darle nuevos aires a Multimedios.

De momento, él trabaja de manera virtual, ya que está obteniendo la residencia gringa.

“Estoy a punto de recibir la residencia, entonces tengo que estar entrando al país para no perderla, la idea es pasar un tiempo allá y otro aquí. El trabajo que me toca me lo permite porque es la gerencia del canal y no del noticiero, que esa la tiene ahora Henry Rodríguez”, comentó.

El gerente sabe que al principio esa idea de un gerente virtual generó dudas, las cuales espera ir esclareciendo con el tiempo.

“Al principio hubo escepticismo de que el gerente del canal no esté ahí presente, pero creo que la tecnología ha facilitado las cosas, porque puedo estar conectado por videollamadas en todas las reuniones, también está el hecho de que tengo muchos conocidos en el canal y eso hace que la relación sea más cercana y fluida, ya todos sabemos cómo somos”, aseguró.

De momento, entre los cambios más grandes son las llegadas de periodistas, aunque poco a poco quiere hacer una redacción integrada, sin oficinas y en común colaboración unos con otros.

Acerca del contenido del canal que no son noticias, comentó que hace unos días ingresó un productor que se encargará de ver qué funciona y qué no.

“Vienen algunos ajustes, la audiencia de la mañana la conozco bien porque hice Telenoticias durante 10 años en ese horario y con La Revista queremos acomodar el horario y los contenidos que respondan más a lo que la ama de casa espera recibir en su casa. De eso se encargará Danny Segura, un muchacho que viene con conceptos y visión muy interesantes”, agregó.