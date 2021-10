Freddy Serrano: “Un medio de comunicación no puede tolerar un presentador agresor de su equipo”

Freddy Serrano ahora es el mandamás en Multimedios. Facebook. Freddy Serrano ahora es el mandamás en Multimedios. Facebook.

El nuevo director de Multimedios, Freddy Serrano, hizo una publicación en sus redes sociales que podría interpretarse como un filazo directo a la yugular para Douglas Sánchez, luego de que este viernes se diera a conocer la salida del que fuera gerente del medio.

Por medio de una publicación en su Facebook, Serrano, quien laboró por mucho tiempo para Teletica, dejó ver que no hay necesidad de tratar mal a las personas para obtener resultados.

Recordemos que en muchas ocasiones se dijo que los tratos de Sánchez no eran los correctos con los empleados del canal de Sabana sur.

“Un medio de comunicación que se respete y respete a su audiencia, no puede tolerar un presentador agresor de su equipo y de su audiencia. Son sendos los ejemplos de grandes figuras cuya carrera terminó por sus imprudencias al aire. Por eso he titulado este blog como #LaPantallaseRespeta”, escribió en Facebook, como enlace para leer su escrito.

Este fue el texto que escribió Serrano:

“En 1997 tuve la gran oportunidad de mi vida cuando la conocida periodista Amelia Rueda me dio la oportunidad de estar frente a una cámara de televisión, siendo yo aún un estudiante de periodismo. Desde ese momento supe la enorme responsabilidad que conlleva el pararse frente al lente para comunicar en nombre de todo un equipo de trabajo, y créame cuando menciono enorme responsabilidad, porque me ha tocado hacerlo ya por 24 años.

“Recuerdo cómo me sudaban las manos y cómo no podía dormir las noches previas a mi debut como presentador del programa matutino del que recién era parte. Fue justamente ese nerviosismo y el sentimiento de querer hacerlo bien, el que me abriría una puerta en la televisión nacional y extranjera años después.

[ Douglas Sánchez quedó totalmente fuera de Multimedios ]

“Presentar debe ser un acto de humildad con el público y perderse en esa misión, es muy peligroso. El set es sagrado, me decían mis ex directores de noticias, Pilar Cisneros e Ignacio Santos en Telenoticias cuando hablaban de lo recelosos que eran al decidir quién podía sentarse en la silla del ‘escritorio de noticias’”, dijo.

“La dinámica de un presentador puede prestarse para confusiones en un ambiente periodístico de televisión en el que se apuesta todo por una figura. Precisamente es aquí cuando hay que tener sumo cuidado de no perder el norte de la misión que conlleva el interpretar las noticias y dar la cara por sus compañeros comunicadores.

“Ha sido suficientemente documentado el momento en que un presentador de noticias pierde su norte y deja expresar sus frustraciones al aire. Han sido estos precisos momentos los que han determinado el fin de una carrera prometedora, que sucumbe ante el grave error de pensar que ‘yo soy el medio y el medio soy yo’. La frustración bien canalizada puede ayudar a mejorar un producto, pero de lo contrario, destruye el ánimo de cualquier equipo.

“Precisamente por la vorágine que conlleva representar a los periodistas, jefes de información, productores y técnicos que están detrás; es que muchos no saben canalizar sus emociones, pero es aquí donde se sobrepone el interés público antes que el personal. Y es por eso que la pantalla se respeta, porque tener la luz roja al frente puede exponenciar el talento de un presentador o puede ser testigo de su última aparición en cámara”, enfatizó Freddy.