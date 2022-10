Fue madre a los 15 y le dijeron que arruinó su vida; hoy busca ser Señora Costa Rica

Patricia Alpízar tiene uno de los mejores cuerpazos del país. Foto: Arnoldo Robert.

Cuando era apenas una chiquilla de 15 años, la vida la cambió por completo a Patricia Alpízar.

Al susto que sentía luego de enterarse que pronto sería madre por primera vez, se le sumaron un montón de comentarios feos de gente cercana y otra que no lo era tanto, pero que igual opinaba, y que le decía que se le había arruinado la vida al quedar embarazada.

Hoy, esta bellísima ateniense de 35 años, es una de las 15 candidatas que luchará el próximo jueves 20 de octubre en el hotel Barceló San José Palacio por convertirse en la nueva Señora Costa Rica.

Paty, quien puede rajar de que tiene uno de los mejores cuerpazos del país, asegura que enfrentar una situación de ese tipo y salir adelante cuando era muy jovencita, le ayudó a madurar pronto y a entender que para lograr sus sueños tenía que trabajar el doble y no hacerle caso a lo que decían los demás.

Las participantes de este año están más que guapas.

-¿Cómo se siente de participar en Señora Costa Rica?

La emoción está a más no poder, pero vamos a ver cómo nos va. En mi caso, a mí siempre me llamó mucho la atención este certamen porque, como fui mamá muy joven ( a los 15), no podía aspirar a un Miss Costa Rica o algo así y este es el concurso más fuerte para señoras.

Con el paso de los años empecé a participar en otros, que ahorita yo los veo como si fueran cursos universitarios y ahora espero que el Señora Costa Rica sea la tesis y ojalá que la graduación.

-¿Qué le llama la atención?

Que tiene otra visión con respecto a los demás concursos, se trabaja por la Fundación de Cuidados Paliativos, entonces no miden solo belleza física, sino integral, tiene que ser una mujer que de verdad esté dispuesta a trabajar, a ayudar a las demás personas, que sea bonita, que se pueda desenvolver ante los demás.

Después de que hicimos la fiesta con los niños de la fundación, si el conocer los casos de esos niños y familias que luchan contra todo, no te cambia la vida, no hay cuándo. Con más razón cuando uno es madre, se pone en los zapatos de esos padres, la valentía que tienen para enfrentar la enfermedad de sus hijos, de verdad que es de admirar porque son verdaderos guerreros.

-¿Cómo fue ser mamá a los 15 años?

Duro pero ahora que lo veo, pienso que fue vacilón porque mucha gente me decía que me arruiné la vida, me decían que ya no iba a ser nadie, me decían muchos comentarios negativos siempre y siento que fue todo lo contrario, el hecho de ser mamá tan joven me impulsó a ser una mejor mamá, mejor persona y mujer, a proyectarme diferente y querer darle a él lo mejor y me siento muy realizada porque sé que lo he logrado y mi hijo me lo agradece a cada rato.

Ahora esas personas que me decían hace 20 años que arruiné mi vida, me dicen que me admiran por todo lo que he alcanzado y por cómo he salido adelante, es sumamente gratificante. Siento que les demostré de lo que soy capaz.

Patricia Alpízar y su hijo José Armando son muy unidos. Cortesía.

-En ese momento no dejaba de ser una niña, ¿cómo fue el proceso para salir adelante?

Difícil, de hecho esto casi a nadie se lo he contado, pero espero que sirva para motivar a otros. Cuando quedé embarazada, mis papás se divorciaron, entonces fue un doble golpe, tuve que dejar el colegio. Llegó mi bebé y yo era una inexperta, los primeros ocho días mi hermana lo bañaba porque a mí me daba miedo ahogarlo, ella se llama Pilar y de verdad que eso fue en mi vida.

Pero por todo lo que viví jovencita, me hizo madurar y afrontar la realidad, quizá no fui la mejor mamá al principio pero intentaba serlo, salí adelante, logré sacar los estudios, estoy con la carrera de nutrición, trabajo como profesora de pilates, tengo mi negocio, a los 25 tenía casa y carro propios, entonces definitivamente un hijo no fue algo negativo en mi vida, al contrario, fue un impulso para ser la mujer que soy. De hecho yo uso mi ejemplo para decirle a las mujeres que si yo pude salir adelante, cualquiera puede también.

-¿Cómo es la relación con su hijo?

Excelente, es un gran muchacho, tiene un carisma que atrapa a la gente, es lindo físicamente pero también con su personalidad. Sabe cómo tratar a una mujer y eso me lo agradece porque dice que es así como yo le he enseñado. Hoy por hoy, él es un sostén y un bastón para mi papá y él vacila que José Armando es como el cuarto hijo de él. Siento que todo en la vida tiene un propósito y hay que aceptar los planes que Dios tiene para uno.

-¿Qué dice del concurso?

Está feliz, realizado, va a estar en la final y me dice que gane o no gane, ya soy su reina.