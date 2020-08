“Tengo un año de haber dejado la adicción a las drogas y ahora gracias a Dios estoy limpio y sigo trabajando todos los días en recuperar la confianza de mi familia, pero por mi irresponsabilidad me di cuenta de qué cause mucho dolor a muchas personas. En mi casa siento que me juzgan mucho, por lo que el proceso ha sido complicado y doloroso. Quisiera que me creyeran, que vean que de verdad estoy haciendo las cosas bien, pero es difícil”.