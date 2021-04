“Tomé la decisión de terminar una relación de 14 años porque nunca pasamos de ser novios. Al final nunca dimos un paso más allá y no pude seguir esperando. Él me culpa de esta decisión, pero me siento bien, solo que me duele que me diga que yo lo arruine. Siento que es de esas relaciones que no van para ningún lado y no quiero perder más tiempo”.