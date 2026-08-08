Fútbol de Primera División se despide completamente de la televisión abierta de Costa Rica

Las transmisiones de los partidos de fútbol correspondiente al Campeonato Nacional de la Primera División de Costa Rica se despiden totalmente de la televisión abierta nacional.

El canal deportivo FUTV tendrá la titularidad de todos los juegos de ese torneo, como se pactó con Repretel y Teletica cuando la televisora comenzó a operar en el país, a inicios del 2020.

Jorge Martínez había anunciado en enero del 2025 el regreso del fútbol de Primera División a la pantalla de canal 7. (Instagram/Instagram)

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FUTV es un canal de televisión de paga; es decir, requiere una suscripción a un operador de televisión por cable o satelital o de alguna aplicación digital que lo incluya en su catálogo.

En el 2025 Teletica anunció el regreso de partidos al 7

Si bien los canales 6 y 7 dejaron de transmitir los partidos desde que entró en operación FUTV, el año pasado Teletica había anunciado que los juegos de sus equipos, de los días domingo, los traería de vuelta al 7; una decisión que revirtió en el actual torneo.

“La decisión forma parte de la propuesta de la televisora para llevar entretenimiento y diversión a los hogares costarricenses mediante un deporte que casi forma parte de la idiosincrasia del tico, que tiene el poder de convertir las salas de las casas en estadios, así como unir a la familia y los amigos para vivir la pasión que invita a soñar”, comentó Jorge Martínez, de Teletica Deportes, en enero de 2025, cuando anunció el regreso de los partidos al 7.

"Fútbol nacional regresa a la pantalla de su Teletica", comunicó Teletica el 6 de enero del 2025 en esta nota que aún permanece en su sitio web. (Captura/Captura)

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Incluso en el torneo pasado, Teletica transmitió, los domingos, varios partidos por canal 7, algo que no sucedió con el recién iniciado campeonato.

Esto dicen en Teletica

La Teja le consultó a Mario Nájera, gerente de Voz Institucional de Teletica, qué pasó con esas transmisiones y afirmó que FUTV es el canal oficial del fútbol nacional.

“Los partidos de la Primera División son transmitidos por FUTV, que es el canal oficial del fútbol nacional y el titular de los derechos de transmisión.

“En temporadas anteriores, algunos encuentros también se transmitieron por Teletica; sin embargo, fueron casos excepcionales, principalmente debido a choques de calendario, partidos programados de forma simultánea o ajustes en la programación”, dijo.

Respecto a lo anunciado por Jorge Martínez en el 2025 y por la propia televisora, Nájera afirmó: “fueron algunos partidos, pero esta temporada todo va por FUTV. Como te expliqué, por temas de calendario algunos se acomodaron en la parrilla de Teletica, pero esta temporada por FUTV”.

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Deportes Repretel no transmite partidos de Primera División por canal 6 desde el 2020, a no ser que haya casos excepcionales. (Facebook/Facebook)

Repretel lo hace solo en casos excepcionales

Repretel ya había “abandonado” sus transmisiones de fútbol nacional por canal 6 desde el 2020, cuando FUTV debutó en Costa Rica con la emisión del juego entre Municipal Grecia y el Club Sport Herediano, el 29 de febrero del 2020, a las 3 de la tarde.

“Desde que está FUTV (los partidos del campeonato nacional) no se transmiten por el 6. Ahí ha sido desde que empezó FUTV. Nosotros no transmitimos desde que inició FUTV, solo de vez en cuando en la última jornada cuando hay partidos a la misma hora y ocupan transmitirlos, entonces ahí se pasa alguno por el 6, pero es de vez en cuando”, explicó este sábado a La Teja, Pablo Guzmán, director de Deportes Repretel.