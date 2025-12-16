Futbolista Jonathan Moya tendrá compañía en Navidad gracias a una visita muy esperada

Jonathan Moya y su esposa Joseline Valverde estarán juntos de nuevo, pero esta vez ella no viajó sola. (redes/Instagram)

La modelo y empresaria Joseline Valverde, esposa del futbolista Jonathan Moya, compartió con sus seguidores que va rumbo a Arabia Saudita para pasar la Navidad junto con su amado, quien actualmente juega en ese país tras su salida de Liga Deportiva Alajuelense.

Esta es la segunda vez que Joseline viaja para visitarlo desde que el delantero emigró al fútbol extranjero; sin embargo, en esta ocasión el viaje tiene un significado muy especial, ya que no fue sola. La acompañan sus dos hijos y el hijo de Moya, convirtiendo esta travesía en todo un reto personal.

Jonathan Moya no pasará la Navidad solito en Arabia Saudita

Primer viaje juntos

“Joss”, como cariñosamente le dicen, confesó que es la primera vez que se anima a viajar sola con tres niños y que, además, se trata del primer viaje en avión de su hijo menor.

“Primer viaje de mi gordo, de verdad que tenía tanto miedo; viajar solita con los tres, primer viaje de Franco y un destino tan largo… admiro a las mamás que se han tirado al agua de esa manera”, publicó.

Pese a los nervios, la experiencia arrancó de la mejor forma. La empresaria contó que la primera etapa del trayecto, de 11 horas, fue todo un éxito, ya que el pequeño Franco durmió casi todo el vuelo.

Joseline también mostró lo felices que van los niños en el avión, ansiosos por reencontrarse con su papá tras casi cinco meses sin verlo.