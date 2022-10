Gabriel Ramírez es todo un “showman” arriba del escenario

A Gabriel Ramírez siempre le gusta lucir impecable en sus presentaciones. Cortesía

Gabriel Ramírez es un “showman”. Este sancarleño canta, baila y anima cualquier evento y cuando está arriba de un escenario, es un verdadero espectáculo lo que da.

Este joven, de 28 años, se empieza a abrir camino en el mundo artístico nacional y aunque en un inicio su sueño era bailar por el mundo, el canto lo terminó atrapando hace cinco años.

Ahora tiene un nuevo objetivo en mente, el cual espera cumplir el próximo año y que aquí se lo contamos.

Conozca un poco más sobre este vecino de Ciudad Quesada, que canta las baladas y la música tropical con mucho sabor y pasión.

- ¿Cómo inició su carrera artística?

Inicié siendo bailarín, a los 18 años me fui a trabajar como bailarín a Barceló Playa Tambor (Puntarenas) y luego como coreógrafo al Barceló Langosta (Guanacaste). Después de esa etapa me vine para San Carlos y en el 2017 monté mi academia de danza, que se llama Gaboo’s Dance Academy, que es enfocada en niños y jóvenes de escasos recursos.

- Pero también es cantante, ¿cómo descubre que tiene ese otro talento?

A mí siempre me gustó cantar, desde chiquitillo canto, pero mi sueño siempre fue ser un bailarín espectacular y todo, después sentí que esa etapa pasó y cuando salí del hotel, en el 2017, dije que iba a hacer una pausa en la danza, porque mi cuerpo no lo soportaba más. Empecé a grabar unos videos como para mis redes y a la gente le gustó.

Ese año participé en una convención de talento que se llama Intermodel Stars y nos fuimos a México a competir. Esa convención fue transmitida por Televisa y TV Azteca, era una competencia contra 55 cantantes de toda Latinoamérica y logramos obtener el primer lugar. Cuando regresé de México me fui a trabajar con una productora a Guanacaste, igual en hotelería, y ya era bailando y cantando en los shows.

Las baladas son su especialidad, pero con su versátil voz también puede poner a bailar a su público. Cortesía

- ¿Qué le decían al principio, cuando lo veían combinando ambas pasiones en el escenario?

Usted sabe que aquí en Costa Rica es bastante difícil el público, muchas veces son unos serruchapisos y en vez de apoyar lo que hacen es señalar, y la gente dice que el que canta, canta y el que baila, baila, y es complicado encontrar una persona que haga las dos disciplinas como tal y es que desde que tenía 15 años empecé como bailarín recibiendo clases de ballet y de ballroom, entonces, sí tuve bastante capacitación en danza y ya cuando empecé con la parte de canto, la gente me decía: ‘¿por qué dejaste de bailar?’, y ahora que empecé a cantar incluso les ha gustado más que el baile. Ya ahora me dedico solo a dar clases de baile y estoy más enfocado en hacer presentaciones como cantante.

- ¿Alguna vez ha pulseado entrar a Dancing with the Stars o algún formato similar?

A mí me encantaría, pero vieras que nunca he pulseado entrar a Dancing, de hecho, soy muy amigo de la productora, pero nunca me ha dado por decirle algo. Me gustaría ir el otro año a audicionar a un Nace una estrella o algo así, si lo hacen.

- ¿Forma parte de algún grupo o está como solista?

Las dos. Ahorita formo parte de una orquesta que se llama Camerata San Carlos, que es como una sinfónica, pero con solo músicos de San Carlos, y el 12 de noviembre tendremos una gala de plancha en el polideportivo de La Fortuna. Somos cuatro cantantes, de hecho está Kike Ramírez, que fue participante de Nace una estrella, y a la gente le ha gustado mucho este proyecto.

- ¿Qué otros proyectos artísticos tiene en mente?

Estoy trabajando en mi música original bajo el ritmo de pop-latino, un estilo algo así como Chayanne o Marc Anthony, en la que pueda combinar ambas disciplinas. La idea es marcar una diferencia, como ser un cantante-bailarín y en ese primer tema voy a incluir a varios bailarines de Dancing with the Stars, como Lucía Jiménez y Javier Acuña en el video. Espero que ya todo esté listo para el otro año.

- ¿Es una composición propia?

La estoy componiendo junto a Luis Ángel Monge, que es mi coach de canto, también recibo clases de canto con María Marta López y, posiblemente la canción la va a producir Alejandro Castro.

Para sus presentaciones como solista se diseña trajes muy llamativos. Cortesía

- Un detalle que llama mucho la atención son los vestuarios que usa, ¿tiene su propia modista?

Para mí la imagen es primero, lo es todo, y trato de ser lo más nítido posible, porque para mí el público se merece todo el respeto posible y siempre que yo pueda dar lo mejor, lo haré.

Actualmente, cuento con una diseñadora que se llama Ilsy Madrigal, que también es de Ciudad Quesada, y los diseños todos los hago yo. Ella es una artista completa, porque yo le digo a ella: ‘quiero esto tal cual’ y ella me lo hace.

- ¿Siempre ha sido así de delgado?

Sí, toda la vida he sido superdelgado, y mi familia también siempre ha sido así. Y actualmente voy al gimnasio para tonificar, si pienso subir un poquito en músculos y así, pero es para no ser un flaco todo flácido y, además, lo hago por salud mental.

- ¿Qué más le gusta hacer en su tiempo libre?

Me encanta la parte de diseño y fotografía, entonces, cuando tengo libre me encanta producir mis proyectos. Si se viene un concierto, me encanta hacer la producción, el diseño del afiche y así.

- ¿Qué sueño tiene por cumplir?

El otro año posiblemente vaya a estudiar televisión o conducción. Aquí en canal 14 de San Carlos ya he trabajado varias veces como presentador en varios programas, pero sí quiero capacitarme más, porque mi propósito para el próximo año es llegar a la televisión como conductor y dedicarme a mi carrera personal como artista y solista.