Gabriela Jiménez siente que ha crecido mucho en el baile y su bailarín la respalda

Gabriela Jiméne y Kevin Vera confesaron que la vuelta que dieron durante la coreografía del reto fue su "as bajo la manga" para no salir eliminados. Foto: John Durán (JOHN DURAN)

Para Gabriela Jiménez haber estado sentenciada en la tercera gala de Dancing with the stars fue como un balde de agua fría, pero el no salir eliminada le dio más confianza y ganas de seguir creciendo.

La periodista deportiva reconoció que lo que más la hace feliz es que en esta ocasión los jueces notaron su mejoría en la pista y que por eso la salvaron de la expulsión.

“Esto es un proceso y cada uno lleva un ritmo distinto, porque cada uno tendrá sus conocimientos, la ventaja que tenemos o que hemos visto, es que hemos ido subiendo puntos conforme han pasado las galas, nunca hemos bajado, y la verdad es que esta (coreografía) que hicimos hoy (domingo) a mí me llena de mucha confianza y tranquilidad para lo que viene”, dijo la estrella.

Gaby contó que la alzada que hicieron durante los 30 segundos del reto que tuvieron contra Melissa Diakova (que al final abandonó la competencia) fue como el as bajo la manga que usaron para salvarse.

“No sentía mis piernas (cuando la llamaron a reto), no sentía nada, sentía demasiada adrenalina y después sentí como una tranquilidad. Kevin me tomó las manos y me dio mucha paz, cuando Kevin me agarró las manos yo dije: ‘vamos, listo’”, mencionó la conductora de Contra Golpe de TD Más.

Buena química y conexión

Su bailarín Kevin Vera también alabó el gran desempeño que ha tenido la ramonense y dice sentirse muy orgulloso de ella.

“Lo que me sorprende de Gaby es que siempre está buscando crecer y en esta parte del reto se notó más, porque sacó toda la garra que tiene para poder hacerlo superbién y estoy superorgulloso de lo que está haciendo gala con gala, he visto un avance en ella increíble y yo sé que vamos a ir avanzando”, dijo el mexicano.

El mexicano y la periodista prometieron que seguirán mejorando para no volver a sentencia. Foto: John Durán (JOHN DURAN)

Los dos aseguraron, además, que el buen resultado de la tercera gala se debe a la buena química que hay entre ellos desde el primer momento.

“Si Kevin ve que estoy más nerviosa de lo normal ya él sabe qué cara hacerme y yo, ¡ok!”, agregó la novia del jugador Marcel Hernández.