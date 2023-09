Gabriela Jiménez ya se considera una señora por una razón

Gabriela Jiménez le mostró a sus seguidores la primera planta que compró.

La periodista deportiva Gabriela Jiménez sorprendió al decir que ella ya estaba dentro del “equipo de las señoras” y no por su edad, sino porque se está volviendo aficionada de las plantas.

Por medio de su cuenta de Instagram compartió un video en donde se ve que está poniendo a una planta un balcón, en el video la guapa escribió: “Team señora… ¿Ahora sí me entienden?”.

Después compartió la foto de su planta y añadió que era la primera vez que se compraba una matita.

Gaby Jiménez le mostró a sus seguidores lo bonita que está su planta. Captura

“Soy buena para matarlas y las flores no me duran ni una semana, pero aquí vamos intentando jajaja. Descubrí que la suculenta solo necesita agua como una vez a la semana, no prometo nada, pero aquí vamos”, escribió.

Esperemos que la nueva planta de Gaby sea la primera de muchas, para que después nos dé consejos de cómo cuidarlas.