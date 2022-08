Gaby Jiménez cuenta sus verdaderas razones para no regresar a Dancing

Gaby jaló satisfecha con lo hecho en la pista. Fotos: Mayela López (Mayela Lopez)

La periodista Gaby Jiménez asegura que está más que tranquila con su decisión de no seguir en Dancing with the Stars a pesar del chance que le dio la producción de ir a votación con los tres eliminados anteriores, Bryan Ganoza, Melissa Diakova o José Miguel Cruz para ver quién regresaba a la pista.

En el programa, Gabriela dijo que prefería darle chance a los demás y este lunes, ya un poco más en frío nos explicó más a profundidad por qué declinó esa opción.

Además, la ramonense nos contó lo que significó el programa para su familia, la amistad que surgió con Lorna Cepeda y Kimberly Loaiza y lo que hará a partir de ahora que ya no está en competencia.

Gabriela Jiménez y Kevin Vera no seguirán aunque tenían opción de hacerlo Fotos: Mayela López (Mayela Lopez)

-¿Pudo dormir después de salir expulsada?

Sí, mi noche fue súpertranquila, muy bonita porque mis papás llegaron desde San Ramón, también muchos familiares se reunieron a verme como si fuera un partido de la Selección, así que lo más gratificante fue eso. Ayer (domingo) salí del programa y me vine directo a mi pueblo y hoy estoy con toda mi familia en una actividad del Día de la madre.

-¿Qué le dicen?

Todos me han llegado a abrazar y a felicitar, me dicen que soy un orgullo para todos ellos y ya eso me llena el corazón. Me siento feliz porque tenía más de dos meses de no venir a San Ramón y todos me hacían demasiada falta, además estoy con mis papás, mi novio y mis hermanos que son lo más importante para mí.

¿Están contentos porqué salió o les hubiera gustado que aceptara la opción de seguir que dio la producción?

La verdad es que está súperorgullosos de la decisión que tomé porque saben que soy una mujer de mucho carácter y determinación y la decisión que tomara iba a ser apoyada por todos.

-Ya en frío, ¿por qué no quiso seguir?

Por varias cosas, porque esto es una competencia, como si fuera un partido de fútbol o una carrera, el que llega de primero gana y los demás no, ya había llegado ese fin. No creo que volver sea lo correcto, ni tampoco me parece ético para los compañeros que están en competencia en este momento, yo preferí que ya que se da la oportunidad, dejarle el espacio a los que ya habían salido, yo espero que esa persona que entre lo disfrute porque es muy enriquecedor salir a comer juntos, divertirnos en los ensayos y si alguno puede vivirlo, yo estaré encantada. Que la gente que me iba a apoyar a mí, que los apoye a ellos.

Yo quedo muy orgullosa porque sé que soy de las estrellas que más avance tuvo en todos estos programas desde el primer día.

-¿Qué fue lo que más le gustó y lo que más le costó?

Los domingos, ya cuando llegaba a la presentación y todo tenía que salir perfecto, era lo más complicado porque uno se llena de nervios, de estrés y de mucha ansiedad... Pero entre semana sí la pasaba muy bien, aprender cosas nuevas es increíble, nunca me imaginaba poder bailar lo que bailé. Además, haber estado en la gala memorable y haber recibido una gran calificación, que me dieran el paso de la noche y poder dedicárselo a mi abuelo, fue el mejor regalo que le pude haber dado a mi familia, los uní a todos de una manera muy bonita y me gané muy buenas amistades, que es lo que más destaco.

-Se hizo muy amiga de Kimberly Loaiza y de Lorna Cepeda, quienes estaban muy conmovidas con su eliminación, ¿cómo fue que surgió eso?

Las dos son demasiado lindas, Lorna me llamó anoche (domingo) y hablamos como una hora, la verdad es que hemos tenido una conexión real y verdadera, hicimos un grupo muy bonito, nos apoyamos desde cero y ahí hemos estado empujándonos la una a la otra. Yo vi el video de las caras de ellas cuando estaba la eliminación y la del Mambo y se los agradezco, la amistad con ellos fue muy bonita.

-Ahora que ya lo ve desde afuera, ¿ve algún favorito para la final?

Bueno, ¿quién soy yo para decir quién es favorito? Creo que todos se han esforzado demasiado, los he visto pasar momentos duros, yo les deseo lo mejor a todos.

-Cuando le propusieron estar en Dancing, usted comentó que lo dudó mucho. ¿Piensa que tomó la mejor decisión al haber participado?

No me arrepiento ni un segundo, fue súperlindo, mágico, una experiencia única en la vida y se me volvieran a preguntar, no lo dudaría tanto como lo dudé en ese momento, me demostré a mí misma muchas cosas y no quisiera perder lo que viví ahora, me ayudó a ser una persona más fuerte a nivel emocional y mental.

Gabriela Jiménez se enfocará ahora en disfrutar de su trabajo, del Mundial de Catar y de su amor, Marcel Hernández. Foto: captura

-¿Qué viene para usted?

Este año es uno que estaba esperando hace muchos años, voy a poder cumplir una de mis metas que es ir a un mundial y si Dios me lo permite voy a estar en Catar, haciendo lo que amo, cumpliendo mis sueños, con mis propios medios y con mi programa, que es algo que me llena mucho porque es algo muy difícil para una mujer. Creo que es un paso muy grande y eso es lo que va a acaparar mi atención, también el Mundial femenino, que no he podido ir ni a recoger la acreditación.

-O sea, no va enviada por el canal, sino por su propios medios...

Sí, yo voy con mi programa Contragolpe como productora independiente, pero obviamente voy a hacer cosas para TD Más y pasar en redes sociales.