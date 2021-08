Gaby Jiménez desmiente ser ella la de las fotos que circulan en redes

La periodista no dejará que manchen su imagen y ya contrató un abogado. Cortesía La periodista no dejará que manchen su imagen y ya contrató un abogado. Cortesía (Facebook)

La periodista Gabriela Jiménez desmintió rotundamente ser ella la que aparece en unas fotografías que han circulado los últimos días en redes sociales.

Las famosas fotografías son de una mujer mostrando sus senos.

La bella moncheña, incluso, puso una denuncia en el OIJ para que investiguen quién o quiénes son las personas que intentan desprestigiarla.

"Interpuse una denuncia ante el OIJ por las imágenes y video que han circulado esta semana y claramente NO SOY YO! Lo que no quiero es que personas que no me conocen personalmente, pero que me siguen por mi trabajo piensen que la mujer de esas imágenes puedo ser yo. Así que gracias a las personas, amigos y familiares que se han preocupado y hasta me han llamado para mostrar su apoyo", señaló en sus redes sociales.

Jiménez contó también que contrató un abogado para que la represente en todo momento.

"He contratado al licenciado Rodrigo Araya abogado penalista para que en el momento que sepamos quién o quienes difundieron esas imágenes de inmediato interponga las querellas respectivas en la fiscalía y los tribunales penales", agregó.