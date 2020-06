Yo arranqué en el capítulo cuatro y fue porque hice casting el último día. Cuando llegué, el hijo del productor le dijo a mi mamá que ya habían cerrado, pero accedió a verme y cuando lo hice, según me contó, quedó sorprendido porque le mostré a Gamuza, así como era, que molestaba, insistente. De una vez llamó al autor, Enrique Torres, para que me fuera a ver y le insistió porque decía que valía la pena. Cuando me vieron me citaron para el otro día y pude entrar, de hecho, mi primera escena la tuvieron que editar porque era limpiando el parabrisas de Lucero y como era tan pequeño no llegaba ni a eso.