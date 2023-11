Ganador de la promo de La Teja con Münkel:”Esta tarjeta de regalo me cayó como anillo al dedo”

Don José Gerardo Solano es un fiel lector de La Teja. Cortesía

Un vecino de Tibás fue el lector que salió favorecido con una tarjeta por 200 dólares (aproximadamente 106 colones) canjeables en Ópticas Münkel, por activar nuestro código el pasado lunes 13 de noviembre.

A Solano, de 75 años, le contamos que Münkel, aparte de tener varias ópticas, también tiene un centro médico, fue por eso que nos comentó de una vez qué iba a hacer con un premio.

“Se lo voy a dar a mi nieto Santiago, quien tiene ocho años y ya le tocaba un cambio de lentes para sus ojitos”, comentó.

Este tibaseño nos confesó que es igual de morado que el famoso padre Sergio; además nos contó que es un fiel lector de La Teja desde hace varios años.

“Todos los días voy a la panadería por La Teja, el pan y la natilla. Me encanta leer el periódico, y a cualquier hora activó el código”, confesó Solano.

José Gerardo además nos comentó que una de las cosas que más le gusta son los juegos y la sección de deportes, pues ahí sale su querido equipo Saprissa.

“Este premio me cae como anillo al dedo, y todo es a punta de suerte porque no tengo ningún agüizote, y ya he ganado cuatro veces”, dijo.

Don Gerardo, nos expresó que él tiene 13 años de ser pensionado, y una de las cosas que más le gusta hacer es hacer ejercicios.

“Me encanta ir a caminar, a veces voy a San José, Moravia, ida y vuelta; también me gusta comer saludable para mantenerme en forma”, agregó.

LEA MÁS: El doctor Paul Münkel nos recuerda la importancia del examen anual de la vista

Si usted desea ganar como don José Gerardo Solano, tan solo active nuestro código, el cual sale en la esquina superior derecha de nuestra portada. Para activarlo lo único que tiene que hacer es entrar a www.lateja.cr los datos que se piden son básicos y no se solicita ninguno sensible.

Solo debe responder una pregunta muy sencilla. La promoción será durante los siete días de la semana y será la misma cantidad, 200 dólares canjeables en Ópticas Münkel.