Ganadora de la promo del código de la Teja con Münkel: “Voy a usar el premio para dárselo de regalo de cumpleaños a mi hermano”

Doña Marjorie Elena Arce recibió una noticia que le alegró mucho, pues salió ganadora de una tarjeta de regalo por $200, gracias a la promoción conjunta entre La Teja y Ópticas Münkel, por lo que ahora esta vecina de Heredia podrá compartir su suerte.

Marjorie nos contó que ella vive en Barva de Heredia; sin embargo, todos los fines de semana viaja hasta San Miguel de Santo Domingo para cuidar a su mamita, fue por eso que aprovechó para buscar La Teja y activar el código.

“Es la cuarta vez que ganó. Yo todos los días activo el código de La Teja; este fin de semana cuando llegué al supermercado solo había una y, curiosamente, fue el mismo local donde anteriormente la había comprado y había ganado”, comentó.

Jamás pensó que se iba a llevar el premio; contó que para ella es un regalo de Dios, por eso decidió compartirlo con su hermano, quien el pasado 16 de setiembre cumplió 53 años.

“Todavía no había comprado el regalo de cumpleaños, fue por eso que apenas me cayó, le conté que ese iba a ser su regalito de cumple. Eso me tiene emocionada porque ahora le doy prioridad a que se haga sus lentes”, agregó.

Arce nos contó que su hermano se merecía el regalito y que se pegó una salvada, pues ya le urgía un cambio de lentes.

Esta barveña agregó que su mamita le hizo una petición muy especial cuando nos compartió la foto ganadora, donde sale puras tejas, junto con un osito llamado Memito en honor a su padre, quien se llamaba Guillermo Arce y falleció el año pasado.

Si usted desea ganar como doña Marjorie Arce active nuestro código, el cual sale en la esquina superior derecha de nuestra portada; para activarlo lo único que tiene que hacer es entrar a www.lateja.cr los datos que se piden son básicos y no se solicita ningún dato sensible.

Solo debe responder una pregunta muy sencilla. La promoción será durante los siete días de la semana y será la misma cantidad, 200 dólares canjeables en Ópticas Münkel.