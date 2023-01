Ganadora de Mrs. Universe lloró al ver su coronación por Teletica

La Mrs. Universe Costa Rica Iby Perera, disfrutó al borde las lágrimas, alzando y brincando a su pequeña hija Olivia, al ver en canal 7 el momento en que la coronaban como reina de este bonito concurso.

Por primera vez este certamen de belleza se transmitió por televisión y aunque la final fue el 7 de noviembre del año anterior, mucha gente lo vivió como si fuera completamente en vivo. Se pasó este domingo a las 7 p. m., por Teletica y dio muchísimo de qué hablar.

El evento se realizó en el Auditorio Nacional y reunió a 14 bellísimas damas, entre ellas caras muy conocidas como Fabiola Mora, hermana de la modelo Melissa Mora, quien se dejó el segundo puesto.

También participaron la atleta Kim Soto, quien pronto estará en el espacio de Teletica Force Masters, así como Yulieth Granados, esposa del portero Leonel Moreira y otro montón de admirables señoras.

Al ver tanta belleza reunida, mucha gente estuvo pendiente, algo que la reina percibió con mucha alegría.

Iby Perera ganó la edición 2022 de Mrs Universo, le hermana de Melissa Mora, Fabiola Mora, quedó en segundo lugar (Érick Quirós)

-¿Cómo vivió ver su coronación por tele?

Feliz, emocionada, desde que empezó tenía la piel de gallina, porque fue muy lindo. Vi cosas que no había visto, porque yo estaba enfocada en que todo saliera bien, no había visto ni los vestidos de las compañeras.

En cambio ayer (domingo) fue tan bonito ver ese momento, cómo hablé, porque sabía que estaba nerviosa y también estar al lado de mi hija y observarla tan emocionada o más que yo, me decía que lo hice superlindo, gritaba y saltaba conmigo cuando gané. Entonces fue revivirlo, pero de una óptica distinta, es una motivación extra de energía para mí ahora que me voy para Bulgaria el 27 de enero a representar a la mujer costarricense.

-¿Qué le dijeron en redes sociales?

Me colapsaron las redes con mensajes muy bonitos, creo que todo el esfuerzo se ve reflejado ahí, al final es una corona, pero no es solo eso, es un concurso de empoderamiento de la mujer y me motiva saber que la gente lo apreció. Me siento muy orgullosa de María Teresa Rodríguez y de Johanna García, que con su trabajo lograron que tuviéramos esa exposición.

Algo que me emocionó mucho fue que tuve varias publicaciones de mis compañeras felicitándome, sentí el cariño de ellas a pesar de que era una competencia, dos me llamaron por teléfono y fue muy lindo y emocionante.

Iby Perera y su hija Olivia no cabían de la felicidad al verse en tele. Instagram.

-¿Mantiene amistad con alguna?

Con varias, la verdad es que con casi todas, por ejemplo Marcela Ayub, la misma Fabi (Mora) que es la virreina, siempre ha sido superlinda conmigo y respetuosa. Fue un grupo muy bonito de mujeres, que todas estaban enfocadas, que dieron lo mejor de cada una.

-¿Cómo ha sido la preparación?

Descanso no ha habido desde que terminó el concurso el 7 de noviembre y me he estado preparando con Ivonne Cerdas (exmiss Costa Rica), que ha sido la encargada de darme pasarelas personalizadas todos los domingos, solo Navidad y Año nuevo paramos.

Además, he estado con un plan de alimentación, he bajado algunos kilillos, he estado generando contenido con los patrocinadores, también con el tema del ejercicio, que la actividad es muy constante. Pero diría que ya prácticamente está todo listo para el viaje, Tere y Joha son las que me ayudan y guían mucho y yo confío en todo lo que me dicen.

-A diferencia de un Miss Costa Rica, a usted le toca también ser mamá y seguir con su trabajo...

Sí, ha sido durísimo, yo trabajo como líder comercial de mercadeo y ventas en un hotel en La Sabana, también está mi hija Olivia, que va para cuatro años y cuando fue el concurso estaba terminando mi maestría en neuromarketing, el primer mes lloraba, no sabía si iba a poder con todo, pero esa ha sido mi principal recompensa personal.

He contado con el apoyo del papá de mi hija, pero un día como ayer no tenía con quién dejarla para ir a ensayo de pasarela y me la tuve que llevar y al final le encantó.