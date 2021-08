Ganadoras de Miss Earth Limón: “Queremos que la gente deje de tener miedo de venir al Caribe”

Allison y Kaitleen tienen en común su amor por Limón. Cortesía. Allison y Kaitleen tienen en común su amor por Limón. Cortesía.

Allison Kurr Cayampe y Keitleen Araica tienen en común que son bellas, talentosas y soñadoras jóvenes limonenses.

Además, coinciden en su pensamiento de que para que la provincia caribeña crezca y mejore la economía, la gente de otros lugares debe dejar de pensar que es una zona peligrosa y más bien conozcan las maravillas que ofrecen.

Las muchachas fueron las grandes ganadoras del concurso Miss Earth Limón, el cual se realizó el sábado anterior en el auditorio del Colegio Diurno. En total participaron 22 chicas, quienes dejaron más que claro que en la provincia la belleza sobra.

Allison, vecina del barrio Santa Eduviges, en Limón centro, fue coronada en la categoría de Miss, tiene 21 años y tuvo que dividir su tiempo en su preparación para el concurso, con su estudio en las carreras de Audiología e Inglés. ¡Qué carga!

“Fue mi primer certamen y estoy muy feliz. Me convencieron las ganas de aprender y tener más experiencias y también porque quiero que mi provincia se explote, hace falta ir más allá de lo que se conoce, que la gente no se quede con lo que dicen unas personas, de que Limón es un lugar inseguro o peligroso. Aparte de nuestra gastronomía, nuestras tradiciones y costumbres, tenemos muchas zonas hermosas por explorar”, dijo la miss Earth Limón 2021.

A las personas les venden que Limón es inseguro, pero cuando llegan, se dan cuenta que es otra cosa totalmente diferente” — Allison Kurr, Miss Earth Limón 2021.

Para ella, no hay una zona más alegre que la del Caribe y precisamente esas raíces que tiene, la hicieron merecedora del primer lugar en este bonito certamen de belleza.

“Yo soy una persona supersegura, alegre, servicial, amable y bondadosa, me gusta hacerle bien a los demás y soy trabajadora, así como somos los limonenses.

“En mi caso tuve que esforzarme mucho porque mientras hacía las pruebas de grado, tenía prácticas del certamen, pasaba muy estresaba porque sentía que no me daba el tiempo para los ensayos y el estudio, gracias a Dios los pasé con una excelente nota y ya en setiembre me gradúo”, afirmó Kurr, quien el sábado fue a clases cargando toda la ropa que iba a lucir un par de horas después en el concurso y hasta se tuvo que salir antes para llegar a tiempo.

[ Miss Earth Limón 2021 coronará a su reina este sábado ]

Agregó que aunque es limonense de cepa, no es muy buena para la cocina, pero le fascina comer de todo. También recomendó a las personas que quieran visitarlos que se informen porque en la provincia hay mucho qué hacer.

“Tenemos Puerto Viejo, que es lo más conocido, pero también hay cataratas, parques nacionales, reservas indígenas, que son hermosas, a mí en lo personal me encanta Punta Uva”, señaló.

Todas las chicas fueron destacadas por su empeño en el concurso. Cortesía. Todas las chicas fueron destacadas por su empeño en el concurso. Cortesía.

Desde jovencita

La otra ganadora fue Kaitleen Araica, de 15 años. Ella vive en Cieneguita y desde que era una niña mostró el gusto por el modelaje.

Su mamá fue la que la impulsó a meterse en el concurso y ella, ni lerda ni perezosa, le hizo caso y se dejó el primer puesto en la categoría Teen (adolescente).

Al igual que Allison, Kaitleen ama a su provincia y sabe que el que la visite, quedará con ganas de conocer más y más.

“Esto es como un sueño logrado para mí, yo quiero dejar a mi provincia en alto porque ha sido muy olvidada y tiene muy mala reputación. Yo quiero que las personas no tengan miedo de venir a Limón y se sientan seguras.

“Somos cultura, comida, playas, paisajes. A mí me gusta mucho ir a Puerto Viejo, me encanta la energía que se siente allá”, aseguró.

En el caso de la quinceañera, sí es muy buena a la hora de cocinar platillos típicos de la provincia, al punto que le ha pasado por la mente dedicarse a eso.

“Soy una persona perseverante, que sabe lo que quiere y quiero que mi provincia crezca cada día más”, señaló.

Fariany pide que confíen en Limón y su gente. Cortesía. Fariany pide que confíen en Limón y su gente. Cortesía.

Ambas muchachas participarán en el certamen Miss Earth a nivel nacional y si ganan nos podrán representar en la edición internacional.

Además de las dos ganadoras, se premió a Rosalyn Mora, quien tiene síndrome de Down y ella representará a la provincia en el concurso Blue Rose y se destacaron otras chicas en diferentes categorías.

“Fue una tarea dura que tuvieron los miembros del jurado, agradecemos a todas las personas, familiares y patrocinadores, como el diseñador limonense Marcos Levi, que creyeron en el proyecto y en el talento que hay.

“Limón tiene una gran cantidad de bellezas, no solo naturales, sino de personas, tenemos muchos talentos, playas y gastronomía y por eso invitamos a la gente a que nos visite”, dijo la directora del concurso Fariany Gutiérrez.