Bryan Ganoza lanza nuevo video y genera polémica

Bryan Ganoza, el cabro más macabro, lanzó su nuevo video musical "Te como toda" y ya dio bastante de qué hablar. Facebook

Desde que Bryan Ganoza anunció que se dedicaría a la música ha generado todo tipo de reacciones, tanto buenas como malas, por eso cada vez que saca una canción se convierte en la comidilla de los ticos.

Este jueves lanzó oficialmente su nueva canción “Te como toda” y en pocas horas su video ya generó polémica, pues hay quienes lo señalan de vulgar. Sin embargo, también ha recibido comentarios muy positivos por atreverse cada vez más.

En el videoclip El cabro más macabro sale acompañado de una modelo y bailarina colombiana, llamada Lina Ledesma, en un cuarto de hotel seduciéndola y usando algunos juguetes sexuales, pero sin enseñar de más.

Ganoza B, el diamante, estuvo anoche en un en vivo junto al cantante René Barboza en Teletica.com hablando precisamente de este video y ambos terminaron en una discusión.

Barboza señaló que a él no le gustó el video porque dichas imágenes “despiertan emociones en niños” y porque “llama a actos sádicos” y que para él el video está pasado de vulgar.

Dichas expresiones generaron que el “macabro” se molestara y le dijera “para mí usted es un mojigato, doble moral”, señalándole que si ve el video acompañado de su pareja, no pensaría igual.

Bryan además señaló que no salen haciendo nada malo, porque muchas parejas tienen fetiches.

El video no tiene ni 24 horas de estar en YouTube y ya cuenta con más de 10 mil reproducciones y tiene más de 100 comentarios, donde muchos le destacan su admiración por seguir adelante con sus sueños a pesar de los señalamientos.

LEA MÁS: Bryan Ganoza volvió a paralizar Las Vegas para grabar su nuevo video musical

La colombiana Lina Ledesma, amiga de Ganoza, es quien lo acompaña en el video. Facebook

“No me gusta la música ni el contenido de este mae, pero es de admirarle la tenacidad y el hecho de que no le interesa la opinión de nadie, deberíamos ser un poco así. Mucha suerte”. “Dele duro mae. Siga adelante, si en Costa Rica no apoyan, lo apoyan en otro lado desde otros países bro... De por sí lo que la gente piense, bien o mal, da igual”. “Grande macabro, siga, algún día se le alinean los astros y conoce a la gente indicada que lo va a llevar alto”, dicen algunos de los comentarios que le pusieron en el video.