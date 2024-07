Gary Centeno ha estado ausente de la cocina de Top Chef VIP y esta es la razón

Gary Centeno ha estado ausente estos días en el programa Top Chef VIP de Telemundo.

El actor y bailarín Gary Centeno ha estado fuera estos días del programa Top Chef VIP, lo que ha llamando la atención de muchos de los seguidores del reality de Telemundo.

El costarricense es uno de los favoritos de la competencia de cocina, por lo que su ausencia ha sido bastante notoria.

La producción solo anunció que ha estado muy enfermo y que por eso no estaba en la cocina con el resto de sus compañeros.

Este miércoles el tico hizo una historia en su cuenta de Instagram para contar qué es lo que tenía y que pronto estará de regreso.

“Muchos me preguntaron que por qué no estaba en el programa y, pues bueno, me enfermé, me dio una neumonía horrible, horrible, que me postró en la cama y casi me muero, la verdad. Fueron días muy difíciles, pero bueno, ya estoy de regreso”, mencionó.

El artista, quien tiene más de 10 años radicado en México, también le envió un mensaje a los que lo señalan de ser el favorito o de tener cierta influencia con los jueces y que por eso ha ganado cuatro veces la inmunidad.

Hace unos días Gary Centeno recibió la visita de su hija Luna y de su pareja en la cocina de Telemundo. (Tomado de Instagram Gary Centeno/Telemundo)

Y es que muchos en redes sociales también lo han criticado por, supuestamente, usar la muerte de su madre como estrategia para generar más empatía con los jueces cuando prepara platillos que ella le enseñó.

“Yo estoy donde estoy en la cocina porque me lo he ganado, porque he cocinado y porque he crecido también como cocinero y porque he estudiado, entonces pues no, voy a seguir dando lucha. Gracias a toda la gente que me está apoyando, gracias a los que me escribieron ‘Gary recupérate de la neumonía’, todos esos mensajes en serio, muchas, muchas gracias”, escribió.

Top Chef VIP está casi en su etapa final, pues el gran ganador se dará a conocer dentro de tres semanas.