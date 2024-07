Gary Centeno le agregó el ingrediente de la polémica a su salida de Top Chef VIP

Gary Centeno es elogiado por la miss Universo, Sheynnis Palacios, en Top Chef VIP (Instagram)

Gary Centeno no logró ganar la tercera temporada de Top Chef VIP y se quedó como dice él “puelseándola hasta el final”, puro la Selección Nacional en el Mundial de Brasil 2014.

El actor y bailarín costarricense llegó hasta la semifinal de tan famoso programa de la cadena Telemundo y salió eliminado este domingo, cuando parecía que tenía todo para quedarse hasta el último programa.

El tico habló con La Teja de lo que representó este reality en su carrera.

- ¿Cómo se siente con el resultado de la semifinal?

Tranquilo, pero un poquito... como no sé, es como una sensación rara, al saber que quedaste a nada de la final, pero sí muy contento por todo lo que logré. Creo que no fue fácil dentro de 20 competidores llegar a la semifinal y estar a un paso de la final. Yo la verdad siento que fue un buen plato (el que presentó), con muchas técnicas, pero fue medio raro de los jueces que me ganaran dos camarones, entonces no sé.

Al final eso no es lo que importa, lo que importa es lo que hice, traté de llevar siempre mi línea de cocina, que era la centroamericana y eso es lo que me llevo.

Creo que eso también fue un gran acierto porque siempre lo he dicho, nuestra gastronomía no todo el mundo la conoce, creo que di mi granito de arena en ese sentido de exponer una gastronomía que para mí tiene mucho color, muchas texturas y sabores diferentes.

Por ejemplo, cuando hice el arroz con palmito, pues ya miles de personas conocen ese platillo o el chifrijo y ya saben que en Costa Rica se hace eso.

No puedo negar que quería estar en la final, pero me quedo con eso.

- ¿Le parece injusta la decisión de los jueces?

Yo di lo mejor que pude, cuando entregaba los platos ya no dependía de mí, ya son muchísimos factores que no dependen de mí, pero la verdad siento que el plato que yo hice merecía pasar versus con los otros platos, pero hay que entender que esto es un reality y hay muuuchas cosas que se mueven adentro, hay decisiones que yo ni sé y que no las puedo controlar.

Soy muy creyente de que los planes de Dios son perfectos y si no se pudo vendrán cosas mejores” — Gary Ceteno, actor

- Entonces, ¿no se arrepiente de haber elegido ese platillo?

No, no, me arrepiento porque yo cumplí el reto que era hacer el platillo con productos de ahí (Colombia). David (Salomón) hizo un gran plato, pero la verdad es que siento que no lo hizo con productos muy de ahí y yo llevaba una ligera ventaja porque los productos de Colombia son muy parecidos a Costa Rica. De hecho, yo entré al eje cafetero y me sentía en Costa Rica, veía las lecherías y era muy parecido a San Carlos, entonces tenían malanga, yuca, y cuando vi el pejibaye, quedé asombrado que tuvieran, por eso no me arrepiento porque sabía lo que estaba cocinando, sabía los sabores, sabía las texturas, los olores y, pues al arriesgarme a hacer una salsa a base de café, no sé porqué los jueces no vieron eso, pero insisto, hice lo mejor que puede y si ellos decidieron eso fue por algo.

Entré a este proyecto para abrirme las puertas y hacer novelas en Telemundo, porque yo no soy chef, soy actor, y me abrí la puerta en una empresa que quería trabajar desde hace muchísimo tiempo” — Gary Centeno, actor

Gary Centeno agradeció por el apoyo en Top Chef VIP

- ¿Qué opina que avanzara el Niño?

Son decisiones de los chef, decisiones que a mí no me competen. Yo no estoy resentido ni nada, los cuatro que están ahí están por algo y se lo merecen por algo. Al César lo que es del César, el Niño tenía su buen sazón, a veces se alocaba por otro lado, el Galeano también hacía unos platos rarísimos y está en la final.

Con el Niño después de la pelea pasamos una semanilla peleadillos, pero ya después todo normal. No va a ser mi mejor amigo, definitivamente, porque yo no quiero una persona así en mi vida, tiene una vibra muy rara, pesada, pero yo traté de calmar todo, lo que pasó, pasó. No tengo ni envidia ni resentimiento ni nada de que él haya pasado (a la final), simplemente, a mi perspectiva, yo hice un mejor plato.

- ¿Siente que influyó que sea de un país pequeño como Costa Rica y no de México y República Dominicana, por ejemplo, de donde son los jueces?

Sí, yo creo que sí pudo influir un poco. Paty y David siempre cocinaban muchas cosas mexicanas, o con mucho picante y a los maes les gustaba el picante y nosotros en Centroamérica no cocinamos así y aún así yo me estudié todos los chiles de México y cociné con varios, pero yo no quería hacer una cocina así, yo me quería ir por mi línea, con lo que soy. Definitivamente, yo presento un platillo de Centroamérica y Paty uno de México y ellos (jueces) son mexicanos, van a querer más el plato mexicano, es obvio.

En algún momento pensé en irme por otra línea, otra cocina, pero al final dije: “mae, me vale, me voy con esta línea y me muero por esta línea”, nadie me va a quitar el exponer nuestra comida.

Gary Centeno se convirtió en uno de los participantes chineado por los televidentes.

- ¿Qué le deja este reality?

Me deja mucho, suelo ser muy explosivo, se notó mucho en el programa y creo que me ayudó mucho a contener mis emociones a la hora de explotar. Solo una vez me salí de mis cabales, que fue con el Niño, pero es que ya venía con mucha tensión de hace mucho, no fue solo ese día, fue una acumulación de todo y aprendí a controlar más a ese Gary, aprendí mucho a cocinar, aprendí mucha técnica, muchos sabores nuevos, y ahora, a parte de la pasión que siento por la actuación, siento que encontré otra pasión, porque en verdad me encanta cocinar.

- ¿Quiere seguir ligado a la cocina con algún proyecto personal?

No quiero ponerme un restaurante o algo así porque me parece muy pesado, pero sí quiero hacer algo con la cocina, abrirme tal vez un canal de YouTube y hacer cocina centroamericana y después irme más a Sudamérica, Brasil, Argentina, quiero hacer algo así.