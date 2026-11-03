Gemelos Castillo anuncian importante reto internacional y dejan claro que van por la victoria

Esteban y Douglas Castillo o mejor conocidos como los gemelos Castillo van para otra competición juntos. (redes/Instagram)

Los gemelos costarricenses, Douglas y Esteban Castillo sorprendieron a sus seguidores con un anuncio que hará sudar bastante a sus seguidores durante los próximos meses.

Los hermanos se preparan para asumir un nuevo desafío deportivo, pues formarán parte de HYROX, una exigente prueba internacional de fitness que combina carrera y ejercicios funcionales.

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La noticia la dieron a conocer mediante un video publicado en sus redes sociales. En las imágenes, Douglas sorprende a Esteban al confirmarle que ambos viajarán (sin decir el destino) para participar en la competencia.

La reacción de Esteban fue de total sorpresa. “No... ¿En serio? ¡Vamos con todo!”, expresó al enterarse de que compartirán esta aventura.

Pero si algo dejaron claro los gemelos, es que no van con la intención de simplemente vivir la experiencia. En una de sus publicaciones manifestaron cuál era el objetivo que se trazaron para el próximo año: “No queremos ir a participar, queremos ir a ganar. HYROX 2027 confirmado”.

¿Y en qué consiste este reto que los hermanos decidieron asumir?

Los gemelos Castillo van para un nuevo reto internacional

HYROX es una competencia que pone a prueba la resistencia, la velocidad y la fuerza de los participantes. El formato incluye ocho kilómetros de carrera, intercalados con ocho estaciones de ejercicios funcionales.

En otras palabras, los competidores deben correr un kilómetro antes de enfrentarse a cada una de las estaciones, por lo que necesitan una preparación física bastante completa.

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Douglas y Esteban son conocidos tanto en Costa Rica como en México por su trabajo como modelos, creadores de contenido y su participación en distintos programas de televisión donde han demostrado tener mucha fuerza, coraje y trabajo en equipo.