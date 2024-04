Gemelos Castillo: ¿Gais? ¿Heteros? O ¿Bisexuales? Esta fue la picante respuesta que dieron

Los gemelos Douglas y Esteban Castillo sacaron de dudas a sus seguidores. (Instagram)

Los gemelos Castillo hicieron una pícara revelación con respecto a su orientación sexual.

Ante la cantidad de dudas de sus seguidores, Douglas y Esteban quisieron despejar varias dudas en Instagram y una de ellas fue que si son gais, heterosexuales o bisexuales.

Para contestar esta pícara pregunta, los musculosos compartieron un video en sus redes y muy honestos respondieron que ambos son heteros.

Sin embargo, en el video donde hacen esa aclaración, muchos de sus seguidores opinaron al respecto sobre este tema y hay respuestas que llaman mucho la atención, hasta dejan con duda a más de uno.

Los gemelos Castillo despejaron varias dudas

“Yo los admiro mucho. Y no me importa lo que sean, pero hetero no creo, me imagino que son más bisexuales”, “Lo que se ve no se pregunta”, “Vamos a creerles que son heteros”, “Ni ellos se lo creen que son heteros”, fueron parte de algunos de sus seguidores.

Recordemos que Esteban fue pareja hace unos años de Karina Ramos y desde entonces a ambos no se les conoce parejas, pues se han dedicado a crecer en México, aunque nada raro que tengan sus guardaditos.

En la grabación también dieron a conocer que ganan un platal en OnlyFans por lo que están muy contentos compatiendo contenido en esa plataforma.