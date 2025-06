Gemelos Castillo hablan con honestidad sobre por qué es que no tienen novia

Douglas y Esteban Castillo son muy cotizados por las chicas, pero ellos por ahora prefieren estar solteros. Fotografía: Instagram Douglas Castillo. (Instagram/Instagram)

Los gemelos Douglas y Esteban Castillo confesaron esta semana las verdaderas razones por las que siguen solteros, a pesar de que los dos son bastante cotizados por las mujeres.

Ambos llevan tiempo de andar sin novia y, según contaron, eso se debe a una decisión que tomaron de invertir todo el tiempo en ellos.

Douglas y Esteban viven en México y ahorita están concentrados en alcanzar nuevos objetivos a nivel físico, ya que quieren lucir más corpulentos de lo que ya son.

Fue por medio de Instagram que los galanes costarricenses dieron a conocer que se mantienen sin pareja y explicaron los motivos.

Esteban Castillo confesó la razón de su soltería en esta historia de Instagram; su hermano lo hizo a través de un video.

“En este momento de mi vida no me siento preparado para una relación y, por ende, no lo ando buscando”, afirmó Esteban, quien del todo no les cierra las puertas al amor, pero señaló un gran requisito para romper con su soltería.

“Si llega y se da, bienvenida. Tendría que ser una ‘gymrat’, si no, no me entendería ahorita”, puntualizó Esteban.

La traducción literal al español de “gymrat” es rata de gimnasio, y es una expresión que se usa, comúnmente, para referirse a una persona que dedica mucho de su tiempo al ejercicio.

Douglas, por su parte, explicó que no tiene novia porque se quiere “echar encima” todo su tiempo.

Douglas Castillo explicó las razones de su soltería

“Estoy soltero por varias razones. La principal es porque en este momento de mi vida quiero dedicar 100 por ciento de mi tiempo a mí”, dijo.

El galán aceptó que sí le hace falta tener pareja, pero ella llegará en su debido momento.

“Hace falta a veces un domingo por la tarde estar entrepiernado, pero ya llegará esa chica especial y por mientras me convierto en ese chico especial para ella”, comentó.

Douglas y Esteban cumplirán 32 años en agosto y, al parecer, quieren llegar a esa celebración robando más miradas y suspiros de las que, de por sí, ya atraen.