Es un programa nuevo, es la primera temporada y lleva como un mes y una semana. Cada semana es con gente diferente y en esta quisieron hacerla de hermanos, por lo que hicieron un casting para ir a cantar, pero como nosotros no cantamos nada no lo hicimos. Luego nos contactó una agencia que trabaja para la producción y nos dijeron que nos habían visto en redes sociales y aunque no queríamos entrar, después vimos que no era solo cantar, así que nos arriesgamos a meternos por la gran oportunidad de salir en uno de los mejores canales en México y porque el programa es el más visto a esa hora.