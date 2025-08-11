Farándula

Georgina presume enorme anillo de compromiso que le dio Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo y Georgina se casarán después de 10 años de relación

Por Silvia Núñez
Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo
Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se comprometieron después de 10 años de relación.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez vuelven a acaparar la atención de los medios al anunciar su compromiso.

Fue Georgina la que anunció que pronto habrá boda al mostrar el enorme anillo de compromiso que le entregó el futbolista portugués.

“Sí, quiero... En esta y en todas las vidas”, escribió ella junto a la imagen donde salen las manos de ambos sobre una cama y en el que se muestra el anillo de diamantes.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se comprometieron
Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se comprometieron (redes/Instagram)

El futbolista y la modelo mantienen una relación desde 2016 y tienen cinco hijos, tres niños y dos niñas, y desde entonces han vivido en unión libre.

El impresionante anillo es de talla ovalada y mide más de dos centímetros de largo y está acompañado por un gran diamante y otros más pequeños alrededor.

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

