Gerard Piqué sufrió una nueva caída y ha recibido muchas burlas

Gerard Piqué volvió a sufrir una caída.

El exjugador Gerard Piqué, ha estado en el ojo público tras caerse nuevamente.

Después de sufrir una caída durante uno de sus eventos empresariales cuando iba a firmar unos autógrafos, las piernas le han vuelto a fallar.

Según la revista People en Español, todo ocurrió mientras el jugador estaba participando en un partido benéfico organizado por su amigo y socio, Ibai Llanos con el equipo El Barrio, donde tuvo lugar el episodio.

Se suponía que el exjugador iba a buscar el balón y, al ir corriendo, se cayó de frente y sufrió una aparatosa caída por la que inicialmente bromeó y no dio importancia alguna.

Sin embargo; su amigo Ibai, leyó en un programa en vivo, un mensaje del jugador asegurando que no estaba bien.

“Estoy por ir al hospital. creo que me he roto, no puedo ni andar”, decía el mensaje.

La chota no se hizo esperar con los invitados que estaban viendo el programa, pero también en redes, donde la caída y la falta de forma del deportista ha generado una burla tras otra.

Por otro lado, su amigo Ibai tampoco se quedó atrás y no pudo evitar soltar alguna que otra carcajada al presenciar la caída, echando más leña al fuego. “Pero sí le hemos visto, vestido de calle, con Riqui Puig una hora después del partido. ¿No te acuerdas de que le hemos visto?”, comentó durante la transmisión de Twitch.

Al que le ha caido muy bien el retiro es a Gerard Pique, lo veo muy bien😂 pic.twitter.com/BBiEKYPR7E — Carlos Lamb (@CarlosLamb_) December 2, 2023

Aunque se ha reportado la visita de Piqué al hospital en la prensa española, por ahora él no ha comentado nada al respecto.