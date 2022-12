Gerardo Zamora se prepara para su octava cirugía, un nuevo tumor volvió a aparecer

Gerardo Zamora recibió hace unos días la noticia que el tumor volvió a crecer en su cabeza. Instagram

El periodista Gerardo Zamora recibió en agosto anterior la gran noticia de que había vencido el tumor en su cabeza, sin embargo, las malas noticias regresaron.

Hace un par de semanas los doctores le informaron que el tumor regresó y que van a tener que operarlo de nuevo. Esta sería su octava intervención desde que lo diagnosticaron, en julio del 2019.

En agosto, con la última resonancia magnética y el TAC que le hicieron, salió que estaba limpio, pero por ser un tumor recurrente, existía la posibilidad que volviera a aparecer y, lamentablemente, así fue.

Según explicó, la pelotita se volvió a hacer en la parte de atrás del ojo derecho, de la cual ya le habían extraído otro tumor en setiembre del año pasado.

“Mi tumor es recurrente, o sea, que lo extirpan y lamentablemente tres o cuatro meses después pues vuelve a crecer y en esta ocasión volvió a suceder. Habíamos tenido dos exámenes favorables hace dos meses y recibimos la buena noticia que estábamos limpios y pues, en un examen reciente, máximo hace tres o cuatro semanas, vuelve a aparecer el tumor y se ve donde viene creciendo, básicamente en la cabeza, donde estaba mi ojo derecho”, comentó.

El tumor está creciendo de nuevo en la parte detrás del ojo derecho. Instagram

Gera explicó que los doctores esperan operarlo en los próximos días, porque no quieren que pase Navidad internado en el hospital, pero todo depende de cómo va la lista de espera en los quirófanos del México.

De momento, no ha sentido mayor molestia que dolores de cabeza momentáneos, pero con el tratamiento que está tomando, todo está controlado.

Además, ha estado haciendo algo de ejercicio, como caminar o a veces trotar por las mañanas, para sentirse activo y no estar pensando tanto en lo que viene.

“El plan del equipo médico a cargo es que la cirugía sea, ojalá, la próxima semana, pero eso varía mucho porque una vez que uno entra al hospital están las famosas listas de espera, entonces, no es la primera vez que me ha ocurrido que una cirugía que tenía en determinada fecha, se aplaza un poquitico. La idea es ojalá estar antes de Navidad aquí para comerme el tamal”, mencionó.

Fue como un golpe fuerte, porque veníamos de recibir una gran noticia, pero bueno, aquí vamos de nuevo”. — Gerardo Zamora, periodista

En junio pasado fue su última cirugía luego que le salieran otros cuatro tumores y su esposa Ginnés Rodríguez llegó a recogerlo al hospital. Instagram

Viaje al extranjero

El expresentador de Telenoticias además nos contó que está viendo la posibilidad de someterse a algún otro tratamiento médico en el extranjero.

Sus doctores han estado considerando otros procesos médicos que se están implementando en pacientes como él en otros países como Estados Unidos, pero todo depende de cómo le termine de ir en esta próxima cirugía.

“Estamos buscando alternativas médicas que complementen el valiosísimo esfuerzo que han hecho los médicos del hospital México, tanto los que me han operado, como los que me han hecho radioterapia, entonces, estamos tratando de ver qué otra puerta se abre en el extranjero para el abordaje de los meningiomas, estamos todavía en una fase de exploración”, dijo.

A Gerardo le descubrieron el primer tumor en el 2019 y desde entonces lo han operado en varias ocasiones. Instagram (Cortesía Gerardo Zamora)

Junto a su familia, se la ha pasado leyendo artículos científicos y estudios clínicos para ver cuál sería la mejor opción, por si más adelante puede tratarse afuera del país.

Gera mencionó que el apoyo de su esposa, Ginnés Rodríguez; de su mamá, hermanos y demás familiares ha sido esencial en esta nueva etapa, la cual enfrentará al igual que todas las anteriores, con mucho positivismo y con toda la fe puesta en Dios.

Agradecido con las oraciones

El comunicador además aprovechó para agradecer tantas muestras de cariño y oraciones de desconocidos que se han identificado con su situación, tal y como ocurrió el fin de semana cuando un matrimonio se le acercó en un centro comercial y oró por su salud.

De hecho, su esposa Ginnés tomó una foto sin que se dieran cuenta, para recordar aquel hermoso momento y la compartió en sus redes sociales.

Ginnés captó el momento en que una pareja de extraños oraba por su esposo. Instagram

Según contó, ese domingo andaban viendo una presentación del coro Laus Deo, en Plaza Lincoln, cuando al terminar la actividad se le acercó un señor de nombre Jorge Mesén, junto con su esposa Laura y le pidieron permiso para orar por él.

“Vea lo que es, en medio del corre corre de Navidad, más en un mall donde la gente anda como loca disparando colones y consiguiendo regalos, que en ese corre corre se diera una escena donde Dios se manifiesta a través de la oración y la unión, pienso que Dios es el que permite esas cosas y que no son accidentales, yo durante todo mi proceso de salud le he dicho a Él en oración que me convierta en instrumento de su paz y que las cosas tengan un propósito”, mencionó.

Gera aclaró que los señores ni sabían que pronto lo tendrán que operar de nuevo y que para él fue como una señal del cielo mandarle ese par de ángeles para decirle que todo va a estar bien.

“Yo todo eso lo recibo con mucho respeto y mucha alegría, porque es una muestra más que Dios nos está acompañando. Yo todo lo veo a través de la fe y sé que Dios nos está diciendo a través de esas cosas, ‘aquí estoy con ustedes’, aunque a veces el camino se ponga cuesta arriba y uno se desanime”.

Esta imagen conmovió a muchos en las redes sociales de la presentadora Ginnés Rodríguez. Instagram

Al final de ese pequeño momento, terminó con un gran abrazo de agradecimiento entre ellos y según contó, no volvió a saber más de esa pareja.