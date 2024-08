Gero Arias, el famoso atleta argentino, quedó impresionado por la respuesta de los ticos

Gero Arias anda por suelo tico. Captura

Gero Arias, el atleta argentino, que anda por diferentes países haciendo dominadas (consiste en levantar el cuerpo mientras este pende de una barra) causó locura total entre miles de fanáticos ticos.

Este sábado 24 de agosto, el joven de 20 años, se fue para La Sabana a hacer sus famosas dominadas, pero pensó que como era un país pequeño con poco más de cinco millones de habitantes, probablemente no llegaría nadie a verlo; sin embargo, se llevó una sorpresa.

Arias por medio de TikTok compartió un video, donde se ve que dice: “No creo que vaya mucha gente a verme hacer dominadas”, pero enseña una parte del parque La Sabana, el cual se ve abarrotado de gente gritando.

Arias, desde que inició el año, suma miles de dominadas, ya que cada día hace una más, aparte de los días que ya llevamos del año.

Gero Arias llenó la plaza de La Sabana. Captura

“Voy a hacer una dominada más, cada día que pasa hasta que termine el año. Día 237 de 366. Por primera vez hice una juntada en Centroamérica, en Costa Rica, la verdad nunca me hubiera imaginado que iba a ir tanta gente. Rompió completamente con mis expectativas y estoy muy agradecido”, detalló en uno de sus videos.

El argentino contó que esperaba recibir este apoyo en otros países, pero que le daba un poco de miedo porque las juntadas se le están saliendo de las manos.

LEA MÁS: Dua Lipa encendió las redes tras celebrar su cumpleaños 29 con un sexi vestido de baño

“Como ustedes saben, yo a las juntadas voy completamente solo y no puedo controlar a la multitud y siento que cada vez estamos más cerca de que pase algo grave, y no lo digo por mí, porque me hago responsable de mis actos y sé a lo que me expongo, pero hay gente que no sabe a lo que se enfrenta cuando va a una de mis juntadas, así que les pido por favor que si van a ir a una juntada vayan con mucho cuidado porque no hay seguridad y yo no puedo controlar a tanta gente.

Varios ticos comentaron en redes que ver a Gero fue un sueño para ellos porque el muchacho es pura inspiración.

“Yo estuve ahí, cumplí un sueño”, “Soy de Costa Rica, y fue increíble ver a mi ídolo”, “Aquí siempre lo vamos a recibir con las manos abiertas. Gracias por venir a nuestro gran país”, “Gero es una gran persona, sigue así”.