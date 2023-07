Gesto de un seguidor le tocó el alma a Maribel Guardia

Maribel Guardia mostró el gran regalo que tuvieron con ella. Instagram.

No hay un día en que el recuerdo de su hijo Julián, no haga emocionarse a Maribel Guardia, sin embargo, un gesto de una persona hizo que la memoria del artista estuviera más presente que nunca en la mente de la mamita.

Maribel compartió, entre lágrimas, un video en el que muestra el gran gesto que tuvieron con ella al regalarle 20 rosarios con la cara de su Juliancito querido.

“Quería enseñarles un regalo que me tocó el alma totalmente. Miren a mi niño precioso, mi amor. Me regalaron veinte rosarios hermosos, con mi Julián y atrás está la virgencita de Guadalupe, pero bueno, cómo no emocionarme si ese niño es mi ángel de la guarda, ustedes saben que estoy echándole todas las ganas del mundo”, afirmó.

La tica dijo que llevará siempre uno de esos rosarios y los demás se los regalará a personas que también amaron a su hijo.

“Este lo voy a traer conmigo, aunque lo traigo siempre aquí tatuado en mi corazón, por siempre, hasta el día en que me muera”, dijo Maribel en la grabación.

Poco a poco, Maribel se ha ido mostrando un poco más tranquila luego de la repentina pérdida de su único hijo; la semana anterior estuvo de vacaciones con su familia y renovaron fuerzas y vibras para seguir adelante.