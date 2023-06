Gesto de una seguidora provocó que Choché Romano se atacara a llorar

Choché Romano mostró que para él ni sus seguidores hay nada imposible. Cortesía.

El humorista Choché Romano se soltó a llorar con un gesto muy bonito que tuvo una seguidora con él.

Resulta que en el show de comedia que dio este sábado en un centro comercial y luego de más de hora y media tomándose fotos con los fans, una de ellas le tocó el corazón.

“Hoy me pasó algo que nunca me había pasado… Se acercó Steff y me dijo: ‘Vea Cho me hice su mismo tatuaje’, para terminar de dejarme el corazón en tucas me dice: ‘usted me ha demostrado que no hay nada imposible y eso marcó mi corazón’”, aseguró el colochudo.

De inmediato, hizo lo que cualquier otra persona hubiera hecho al ver semejante detalle de admiración y fidelidad con él.

“Diay maes, me ataqué a llorar. A veces Dios me recuerda su amor y el privilegio que me da al entrar a corazones tan especiales como el de Steff. Gracias por este día alucinante y por hacer de cada show una experiencia única”, relató en sus redes.

Ya ven, a pesar de que mucha gente en redes sociales le tira con todo a Romano, también tiene un grupo de gente que lo apoya, lo quiere y que lo hace sentir más que especial con gestos tan bonitos como el de la muchacha.