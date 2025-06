Gia Franceschi Alvarado, hija de exmiss Costa Rica, protagonizará novela mexicana

Modelo y actriz Gia Franceschi, hija de la exmiss Costa Rica Beatriz Alvarado.

La actriz y modelo costarricense, Gia Franceschi Alvarado, hija de la exmiss Costa Rica Beatriz Alvarado, protagonizará la nueva novela de Televisa.

La alajuelense será parte de la novela “Los hilos del pasado” que protagoniza la actriz mexicana Yadhira Carrillo y ya empezaron con la grabación de los primeros capítulos.

La noticia fue confirmada por Televisa Espectáculos donde contaron que la tica será quien interprete del papel de Carolina Guillén, personaje principal de la historia, en su etapa de juventud. Carrillo lo hará en su etapa adulta.

LEA MÁS: Modelo tica protagoniza canción del hijo de Niurka Marcos y Juan Osorio

La tica Gia Franceschi protagonizará novela mexicana

Gia dijo al medio mexicano que tenía dos años pulseando una oportunidad así y que cuando fue al casting ni sabía que iba a estar Carrillo.

“Cuando me dijeron de hacer el casting no me dijeron quién era la actriz, nada más me dijeron: ‘te pareces mucho a una actriz por si quieres venir a hacer el casting, es el lunes, nos interesa y ya’, y yo: ‘¡claro!, ¡obvio!’, y cuando llegué y veo ahí a Yadhira, yo: ‘juep.. esto es importante", dijo entre risas y muy a lo tico.

LEA MÁS: Falleció querida actriz de famosas telenovelas mexicanas

Franceschi, además, mencionó que Carrillo ha sido muy buena con ella cuando graban las escenas y que este es su primer proyecto grande en Televisa.

La modelo tica Gia Franceschi Alvarado protagoniza el video de Emilio Osorio Marcos junto a La Sonora Santanera.

Con ella habíamos hablado en diciembre de 2024 cuando nos dimos cuenta que protagonizaba el video musical de Emilio Marcos (hijo de Niurka Marcos y Juan Osorio) con La Sonora Santanera y nos contó que tenía cinco años en México y que, aunque lo suyo primero era el modelaje, después de estudiar en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA) se enamoró de la actuación.

LEA MÁS: Ricardo Arjona reveló en Costa Rica la verdadera razón por la que anunció su retiro de los escenarios