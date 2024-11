Gilberto Santa Rosa dijo maravillas de los ticos de cara a su regreso a Costa Rica

Gilberto Santarosa volverá a reunir a los ticos. Foto: Eyleen Vargas.

Gilberto Santa Rosa, uno de los máximos exponentes de la salsa, volverá al país para poner a bailar a miles de ticos en un concierto que promete ser de primer nivel.

El puertorriqueño, de 62 años, volverá al país este fin de semana para presentarse ante miles de personas en el Parque Viva, hecho que lo tiene muy emocionado porque le encanta el público costarricense.

“Yo he tenido la oportunidad de conocer muchos tipos dentro y fuera de Costa Rica y son muy cariñosos, es espectacular para mí y eso es lo que me gusta, que en cualquier lugar te hacen sentir bien, te hacen sentir bienvenido, te dan cariño. Yo me siento bienvenido en Costa Rica con su pura vida”, expresó el Caballero de la salsa.

Justamente ese sentimiento y sus experiencias previas en el país lo tienen con grandes expectativas para el show.

“Lo que espero en el concierto es lo que he tenido siempre en Costa Rica, mucho cariño, una respuesta muy bonita. Yo espero que esta vez no sea la excepción, espero el mismo ánimo y la misma emoción que ha presentado el público cuando he dado un concierto”, contó.

El concierto de Gilberto Santa Rosa es el 22 de noviembre.

Él le prometió a todos los fans que lo verán este fin de semana, un espectáculo de lujo donde estará muy bien acompañado.

“Será un espectáculo muy lindo, habrá una orquesta de primer orden con una puesta en escena muy interesante y dos horas y tanto de mucha energía, eso tendrán todo lo que nos acompañen”.

El artista lamentó que solo estará de pasada por Tiquicia durante el fin de semana y es que su ajustada agenda le prohíbe disfrutar como quisiera.

“Básicamente, llego un día antes, me presento y me voy porque la agenda continúa. Es una lástima que no haya tiempo de disfrutar un poquito de la tierra porque en realidad es un país muy bonito, muy agradable y nos gusta mucho estar ahí”.

El concierto será el viernes 22 de noviembre en el Parque Viva a las 7 de la noche y quienes no puedan ir a verlo, podrán disfrutar una prueba de la música y el talento del boricua el domingo en Mira quién baila, ya que se presentará en vivo en la semifinal del programa de Teletica.