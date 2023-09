Ginnés Rodríguez compartió la canción que la mantuvo fuerte en los momentos más difíciles

Ginnés Rodríguez les compartió a sus seguidores una canción bastante conmovedora.

La comunicadora Ginnés Rodríguez utilizó sus redes sociales para dejarle a sus seguidores un inspirador y conmovedor mensaje.

Mediante su cuenta de Instagram, Rodríguez les deseó a sus seguidores un feliz inicio de semana con un detalle: “Les quiero regalar esta canción que me mantuvo fuerte, se llama ‘Me sostendrás’“.

La periodista contó que lo que más le gustaba de esta canción era el inicio, ya que dice: “Cuando estoy triste y mi alma está cansada, mi corazón siente desfallecer, me siento aquí y espero en silencio, hasta que tú te sientes junto a mí”.

Asimismo, le dijo a sus seguidores que sea cual sea la situación por la cual estén pasado, deben tener fe.

“Espera, espera, solamente espera, a veces no tenemos la respuesta, no sabemos qué hacer, no vemos la luz, pero espera, y llame a Dios para que se siente a la par tuya, de seguro que vendrá porque esa es su promesa, solo espera y llegará”.

LEA MÁS: Ginnés Rodríguez sobre su duelo: ‘Yo agarré la foto de Gerardo y le gritaba por las cosas que no hice’

La comunicadora ha sido un ejemplo de lucha y fortaleza para sus seguidores, recordemos que Gi perdió a su esposo Gerardo Zamora, quien falleció el pasado 6 de abril, a causa de un paro cardíaco, pese a este dolor tan profundo, la periodista se ha mantenido fuerte.