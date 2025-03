Ginnés Rodríguez contó lo feo que la pasó económicamente cuando renunció a un trabajo

Ginnés Rodríguez contó que tenía dos trabajos. Foto: Ginnés Rodríguez

Ginnés Rodríguez no tuvo miedo de abrir su corazón y revelar lo difícil que fue para ella renunciar a uno de sus trabajos.

Por medio de su cuenta de Instagram, la comunicadora compartió un video donde inició hablando de los arrepentimientos y contó su anécdota.

“Los arrepentimientos que más pesan son de aquellas cosas que no hicimos, hace exactamente un año decidí renunciar a uno de mis trabajos. Tenía dos, uno que era de 7 de la mañana a 5 de la tarde, era estable, seguro, tenía salario escolar y luego tenía el de Informe Once como presentadora”, inició diciendo.

Rodríguez detalló que ella no sabía cómo daba la talla, pero tenía claro que debía tomar una decisión.

“Me daba un susto tan terrible porque tenía cuentas que pagar y si renunciaba a uno de los dos me quedaba sin la mitad de los ingresos para enfrentarlas”, agregó.

Ese trabajo era en la Compañía de Servicios Públicos de Heredia.

Ginnés Rodríguez contó que tuvo que renuncia a uno de sus trabajos, para tirarse al agua.

La presentadora detalló que todas las personas saben muy bien cuál es la decisión que hay que tomar.

“Si hay algo de lo que me arrepiento es de no haber escuchado esa voz interior años atrás. Cuando renuncié, le pedí mucho a Dios que guiara mi camino. Creí que me iba a perder, cuando realmente lo que pasó fue que me reencontré”, agregó.

La presentadora dijo que ahora las redes sociales la tienen entusiasmada y con muchos proyectos en su cabeza en los que ha estado trabajando.

“Pero esto no lo hubiera hecho si no me hubiera mandado al agua, a lo mejor estaría arrepentida”, concluyó.

Ginnés continúa en canal 11 y ahora trabaja con varias marcas, lo que le da un horario un poco más flexible para también compartir con sus dos hijos.