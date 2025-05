Ginnés Rodríguez contó quién fue la mujer que la hizo renunciar a noticiero nacional

Ginnés Rodríguez contó la razón por la que dejó un noticiero. (Archivo/Archivo)

La periodista y presentadora Ginnés Rodríguez contó por primera vez quién fue la verdadera “responsable” de cortar su carrera en un noticiero nacional (no lo menciona, pero es Telenoticias)… ¡y no es lo que muchos esperaban!

A través de su cuenta de Instagram, donde cada lunes comparte historias personales con reflexiones, Ginnés soltó la bomba: “Hoy voy a revelar quién fue la mujer que cortó mi carrera en noticias... fue Betty la Fea. Sí, Betty. Ella se paseó en mi carrera”, dijo entre risas.

Ginnés Rodríguez es una de las presentadora más queridas de la televisión tica. (Cortesía/Cortesía)

Rodríguez explicó que en ese momento era jefa de información del noticiero y estaba completamente entregada al trabajo.“Llegaba a las 4 de la mañana y podía salir hasta las 4 de la tarde. Buscaba entrevistas, pases en vivo, información, ideas para reportajes... todo con tal de levantar el rating. Pero no importaba cuánto me esforzara, cada vez bajábamos más”, confesó.

Ginnés Rodríguez contó su curiosa anécdota.

LEA MÁS: ¡Lussania Víquez y Ginnés Rodríguez volverán a trabajar juntas!

La presentadora, conocida cariñosamente como “Gi”, contó que, en medio del desgaste, llegó a pensar que el trabajo le había quedado grande.

LEA MÁS: Ginnés Rodríguez regresó a Teletica este 1 de mayo

“Renuncié. Y un par de meses después, llamé a unos amigos y me contaron que el rating estaba mejor que nunca. ¿La razón? Terminó Betty la Fea. Resulta que la gente veía la novela en otro canal, apagaban la tele, y al día siguiente ponían el canal donde la veían (la novela)”, relató.

Ginnés Rodríguez contó que renunció a un famoso canal por culpa de una mujer.

LEA MÁS: Ginnés Rodríguez se llevó tremendo dolor con travesura de sus perritos

Con su carisma habitual, Ginnés reconoció que aunque renunció por culpa de una telenovela, no se arrepiente.

“No me arrepiento de nada, pero me enseñó a no volver a tomar decisiones desde el miedo ni la inseguridad. A veces somos buenísimos para levantarle el ánimo a otros, pero con nosotros mismos somos los primeros en dudar. Mi mensaje no es que busqués una ‘Betty la Fea’ en tu vida, sino que no dejés que el miedo te frene ni te haga creer que no sos suficiente”, concluyó.