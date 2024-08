Ginnés Rodríguez dijo una gran verdad sobre Brissa Hennessy

Ginnés Rodríguez usó la situación que pasó Brissa Hennessy en los Juegos Olímpicos para hacer una acertada reflexión.

Ginnés Rodríguez acostumbra a compartir una reflexión cada lunes basada en algún momento personal; sin embargo, en esta ocasión tomó de referencia la competencia de Brissa Hennessy para referirse a esa “ola que no teníamos que tomar” y que es una lección de vida.

La presentadora de Informe 11 Las Historias dijo que viendo la semifinal de surf en los Juegos Olímpicos París 2024 pensó que sería muy chiva tener una tecla de Alt+Control+Delet en el cerebro para borrar esos malos momentos como el que vivió Brissa cuando salió a tomar una ola en falso que le costó una penalización y de paso la medalla.

Ginnés Rodríguez hizo una reflexión sobre Brissa Hennessy

“Qué chiva sería que tuviéramos un Alt Control Delet (tecla de borrar) en nuestra vida para que eso que nos afectó nunca hubiera pasado, a ese sí o a ese no, a esas palabras que dijimos o a esa ola que no teníamos que tomar, pero hay una buena razón por la cual el Alt Control Delet de nuestra vida no existe”.

“Esto lo escuché por ahí y me encantó: ‘algunas veces ganamos, pero en otras aprendemos, jamás perdemos’. Nada en esta vida te enseña tanto como cuando aprendés las formas de como no hacerlo. Es que para meter la pata, no hay que estudiar”, mencionó en su reflexión.

Brissa Hennessy quedó cuarta del mundo en los Juegos Olímpicos de Paris 2024. (JEROME BROUILLET/AFP)

La conductora agregó que esos momentos que se desean eliminar o borrar son los que nos hacen más fuertes y que es importante aprender de los errores.

“Aprovecho para expresar mi enorme orgullo por Brissa, admiro hasta donde ha llegado, ¡por Dios que un cuarto lugar es de lujo!, y estoy segura de que las olas de este lunes (día de la competencia olímpica) solo nos harán disfrutar de una atleta superior en cuatro años. ¡Adelante todas! Que las olas equivocadas no nos revuelcan, nos hacen más fuertes”, agregó Rodríguez.