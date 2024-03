Ginnés Rodríguez habló de las duras críticas que ha recibido y cómo las enfrenta

Ginnés Rodríguez le dio un consejo a sus seguidores.

Ginnés Rodríguez abrió sus corazón con sus seguidores y aseguró que no le afectan las críticas negativas que hace la gente sobre ella.

La guapa comunicadora ha vivido momentos muy complicados, como la pérdida de su esposo, el comunicador Gerardo Zamora, quien falleció el pasado 5 de abril del 2023. Sumado a esto, le ha tocado sacar adelante a sus dos lindos hijos y su casita, la cual tiene en construcción. Y, a parte de todo eso, le toca aguantar que la gente la critique.

Ante todas estas situaciones, la comunicadora compartió un video en su cuenta de Instagram, con el fin de darle un consejo a sus seguidores para que no caigan en el mismo error que ella, al querer tratar de complacer a todo el mundo.

“Si no se maquilla, es desarreglada, si se maquilla, es falsa, y si trabaja mucho, ¿qué pasa con la casa y los chiquitos? Si no trabaja, es sumisa, si viste de colores, fue porque se le pasó rápido el luto del esposo, y si viste tapada, es anticuada, si trabaja con muchas marcas para sus redes sociales, es una vendida, y si hablo de mi esposo, me dicen que qué lloradera y que debería superarlo ya, y si no habló de mi vida, es porque algo escondo”, expresó en el video.

Rodríguez dijo que todas esas críticas que le han hecho parten de lo que otras personas creen que es lo ideal, pero no siempre tiene que ser el ideal de ella.

“Al final de cuentas, hay una sola persona a la que le tengo que gustar, y ni siquiera es Dios, porque ya a él le encanto así como soy, es a mí, nada más a mí”, dijo en el video.

“Al final al único que le tenemos que agradar es a nosotros mismos y a nuestro padre celestial, que nos da la oportunidad y la esperanza de un día mejor, cada vez que abrimos los ojos”, “Qué importante es conocernos nosotros mismos, pero realmente hacerlo, pues es lo que de verdad importa, igual, a la gente nunca se le va a quedar bien”, “¡Exacto! Mejor no lo podrías haber dicho”, fueron parte de los comentarios de apoyo de sus seguidores.