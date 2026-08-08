Ginnés Rodríguez hace una inesperada confesión sobre ella: “Sé que la pinta no me ayuda”

Ginnés Rodríguez confesó uno de sus grandes secretos este viernes, mientras promocionaba una marca de pastas en un video.

La periodista y presentadora aprovechó la oportunidad para revelar que por sus venas no solamente corre sangre costarricense.

Ginnés Rodríguez reveló que por sus venas no solo corre sangre costarricense. (redes/Captura de video)

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Rodríguez reconoció que no aparenta que tiene otras raíces, pero dice que el vínculo con ese familiar era un poco lejano, pero de que lo había, lo había.

“Sé que la pinta no me ayuda”

“Sé que la pinta no me ayuda, pero yo tengo sangre italiana”, contó la querida y simpática comunicadora.

Explicó que su bisabuelo materno era italiano, de ahí que algo deberá tener en la sangre del país de la pasta y del “mamma mia”.

Ginnés Rodríguez dice que heredó el gusto por la comida italiana. (Melissa Fernandez Silva)

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“Me la heredó mi mamá (la sangre italiana) por mi bisabuelo y, aunque ya para mi generación no llegó nada de los goces de Europa, sí heredé ese gusto por la comida italiana”, mencionó la reconocida figura televisiva.