Ginnés Rodríguez mostró la casa que siempre soñó con Gerardo Zamora y reveló un gran secreto

Ginnés Rodríguez y sus hijos al fin estrenaron casa (Captura)

Ginnés Rodríguez mostró cómo es la casa que siempre soñó con Gerardo Zamora y contó lo mucho que le costó conseguirla.

La periodista hizo un live en Instagram para mostrarle a todos sus seguidores la casita que acaba de estrenar con sus hijos, un sueño que empezó con su fallecido esposo hace más de 14 años.

En la transmisión hizo un recorrido por diferentes partes de la casa y aunque todo la tiene muy emocionada, fue claro en qué es difícil dejar el departamento que tenían antes, porque ahí quedaron muchos recuerdos de Zamora y uno de sus sueños más grandes era que su esposo la estrenará después de recibir un tratamiento en Estados Unidos.

“Salir del departamento fue muy difícil porque era desprenderse de muchos recuerdos y este proceso también ha traído un luto porque parte del sueño de esta casa, yo me lo imaginaba a Gerar viniendo de Estados Unidos y que atravesara esta puerta viendo materializado su sueño y fue algo que no pasó, así que sí, entrar por esta casa sin Gerar significó a renunciar a un sueño y llevar a un luto, las pérdidas nos llevan a renunciar a pequeñas ideas y sueños”, explicó.

A pesar de que toda la casa es especial para ella, hay un espacio al que calificó como un santuario, porque ahí todos los días le habla allí a su esposo y es que solo ellos dos saben lo que costó tener su casita.

“Una casa como esta no ha sido un golpe de suerte, ha sido parte del trabajo de mucha gente, familia y eso es muy importante, esto son solo paredes, pero detrás hay mucho amor. No se construyó en el último año, lleva más de 10 años construyéndose. Les puedo asegurar que he visto la mano de Dios, tres veces pedimos el préstamo Gerar y yo, fallece y al mes me aprueban a mí solita el préstamo, ahí está la mano de Dios”.

La también presentadora finalizó diciendo que su casita es un homenaje a Gerardo Zamora, quien el próximo 05 de abril cumple un año de fallecido.