Ginnés Rodríguez quedó con la boca abierta por esto que le hicieron

Ginnés Rodríguez no puede creer lo que hicieron con una foto de ella. Fotografía: Archivo LT. (Archivo/Archivo)

Ginnés Rodríguez fue sorprendida este viernes con un detalle con el que quedó con la boca abierta.

Tal fue la impresión que se llevó al verlo que no dudó en referirse a ello en sus historias de Instagram.

“¡Oh, wow! Creo que nunca me habían retratado tan requetebién”, escribió la presentadora de Repretel en la historia que compartió con un dibujo de ella que le hizo un artista costarricense.

El dibujo es en blanco y negro y retrata a Ginnés impresionantemente.

Rodríguez etiquetó al autor de la obra de arte que en Instagram aparece como Asnartcr.

El artista se dedica al dibujo en grafito y color de personas, mascotas, composiciones y más, según dice la descripción de su página.

El lindo detalle que recibió Ginnés la alegró en medio de lo difícil que han sido las últimas horas para ella por el despido de su amiga Lussania Víquez de Repretel.

Gi habló con La Teja este viernes y entre las cosas que dijo reconoció que esa salida le pegó muchísimo.

“He estado muy dolida. Ayer (el jueves) sobre todo fue un día muy difícil porque significaba hacer un programa ya sin ella, sabiendo que no era que estaba de vacaciones ni nada, sino que se trataba un poco de lo que nos esperaba en los siguientes programas. Creo que se me ha salido la parte egoísta porque, igual, a mis amigas a las que amo y adoro, no las veo todos los días y mantenemos una buena relación, como estoy segura que va a pasar con Lucy, porque somos amigas, cómplices, terapuetas la una de la otra y eso se va a mantener; pero cuando uno tiene personas vitamina, uno las quiere tener todos los días y eso se convirtió Lucy para mí”, nos dijo.