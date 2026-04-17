Ginnés Rodríguez recibe gran noticia a un mes de su cirugía en la columna

La presentadora y periodista Ginnés Rodríguez comunicó este jueves la gran noticia que recibió tras su operación en la columna, justo en la víspera de cumplirse un mes del procedimiento médico.

Rodríguez fue intervenida el pasado 17 de marzo por una escoliosis que padece desde los 15 años. La cirugía consistió en la colocación de dos tubos de titanio y 26 tornillos, con el objetivo de enderezar su columna.

Ginnés Rodríguez está muy feliz por la buena recuperación de su cirugía. (redes/Facebook)

Resultados médicos llenan de optimismo

Este jueves, en el programa Las Historias, donde trabaja como presentadora, Ginnés compartió los más recientes resultados médicos que recibió en las últimas horas.

Caminando por su barrio, siguiendo indicaciones de su fisioterapeuta, la periodista aseguró que todo evoluciona mejor de lo esperado.

“Me los traje para que me acompañen a hacer una de las caminaditas que, por lo general, hago todos los días, porque resulta que ya me mandaron a estar más sueltita, me mandaron a moverme un poquito más.

Ginnés Rodríguez actualizó cómo evoluciona su cirugía por escoliosis

“Este viernes se cumple un mes de la operación y coincidió con que tuve cita con la fisioterapeuta del hospital y me dijo que me veía muy tiesa y que necesitaba que me aflojara. Me mandaron a hacer un movimiento que me jala toda la espalda, pero todo avanza superbién, la herida está muy bien”, contó.

“Todo va evolucionando muy bien”

Ginnés también reveló que el ortopedista revisó recientemente su caso para confirmar el éxito de la cirugía.

“Esta semana el doctor revisó por placas cómo marchaba toda la cirugía y esos 26 tornillos que ahora tengo están en su lugar y perfectos y todo va evolucionando muy bien. Así que todo pinta que muy pronto voy a estarlos acompañando ya de nuevo (en televisión)”, afirmó.

Ginés Rodríguez con su antes y después de la operación de columna. (redes/Instagram)

Regreso a la TV cada vez más cerca

Con estos avances, todo indica que el regreso de la comunicadora a la pantalla chica está cada vez más cerca, una noticia que sin duda alegra a sus seguidores.