Ginnés Rodríguez reveló que se tomó a mal que su esposo Gerardo Zamora dijera estar limpio de tumores

La periodista Ginnés Rodríguez abrió una vez más su corazón en redes sociales para contar un episodio que vivió con su fallecido esposo Gerardo Zamora y de cual ella aprendió una gran lección.

La presentadora de Informe 11 Las Historias contó lo que ocurrió el día que Gera salió de una de sus tantas operaciones y le dieron la gran noticia de que estaba “limpio”, con cero tumores en su cabeza.

Ginnés confesó que a pesar de que era una gran noticia, en un principio no compartía la forma en que su esposo le contaba a todos que había vencido la enfermedad, porque sabía que no era cierto.

“Gera acaba de salir de una cirugía, le habían hecho unos exámenes y había salido limpio sin rastros de tumor, pero yo empiezo a notar que Gera lo cuenta diferente, prácticamente dice: ‘vencí a este tumor, hasta aquí se acabó este tema’, y yo decía: ‘es que eso no es cierto’, ‘mi esposo se me está desubicando’”, relató en un video que compartió.

En esos días dice que coincidió con los ahora conferencistas Alexander Reyes y Rebeca Salazar, mejor conocidos como Alex y Rebe, la pareja de esposos que tuvo un gran accidente en el 2020 y que producto de ello él sufrió la amputación de sus brazos, y que ella le enseñó a comprender qué pasaba con Gera.

“Les cuento mi preocupación y me han hecho un ubicatex. Me dice Rebe: ‘ahorita lo que tienen es una gran noticia, celebrala. El futuro ya veremos, pero hoy lo que tienen es una gran razón para celebrar’. A partir de ese momento me dediqué a montarme en el carnaval con mi esposo, nos hicimos sesión de fotos, nos fuimos para la playa, celebramos como nunca y como ya no hubo más oportunidad de hacerlo”, relató Ginnés.

Alex y Rebe ahora se dedica a dar conferencias motivacionales después del gran accidente que tuvieron en el 2020.

Dicha reflexión la hizo para aconsejarle a la gente que hay que disfrutar lo que la vida le presenta hoy, porque el futuro es incierto.

Fue así como ella aprendió a vivir el presente y a agradecer por las muchas razones que Dios le da para celebrar el hoy.