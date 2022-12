Ginnés Rodríguez tendrá un debut muy especial este sábado

Esta será a primera vez que Ginnés presente junto a Andrés Zamora. Cortesía Repretel

“Como chiquita un 25 de diciembre (risas) desenvolviendo un regalo hermoso”, así dice sentirse la periodista Ginnés Rodríguez al saber que este sábado 17 de diciembre será su primera vez como presentadora del Festival de la Luz.

Ella será la conductora principal junto a Andrés Zamora, el “Padre Mix”, en la transmisión que hará canal 6, a partir de las 5:00 p.m.. Esta será también la primera vez del locutor como presentador principal de esta actividad navideña.

Aunque Ginnés trabajó muchos años en Teletica tiempo atrás, hasta ahora vivirá la magia y la fantasía de este desfile navideño así de cerquita.

Durante los 25 años que tiene el festival siempre le ha tocado estar de espectadora frente a la pantalla o bien sentada en la acera junto a su familia junto al resto del público, por eso es que este año será más especial que los otros.

“Es una actividad tan mágica que nos devuelve a todos como a la infancia, son esas ganas de creer que ese mundo de fantasía se puede traerse a la realidad, entonces, para mi es poder compartir esa experiencia, pero desde un lugar donde voy compartirla con la demás gente, ahora voy a ser como intermediaria entre ese mundo mágico y todas las personas que van a estar en sus casas viviéndolo, entonces, a mi me llena de un sentimiento de gratitud, de emoción, de ilusión también de saber que Repretel me da esta oportunidad de vivir ese momento así de una forma presencial”, mencionó Rodríguez.

Bien colorido y cargado de mucha diversión estará el Festival de la Luz. Cortesía Repretel

La presentadora de Informe 11 Las Historias dijo además que está muy emocionada de compartir micrófonos con “el Padre Mix”, porque también será la primera vez que compartirán una transmisión tan larga y porque además han hecho muy buena química, como si tuvieran años de trabajar juntos.

Solo se han coincidido para la Teletón pocos minutos o en La Matraca cuando ella interpretó a la tía Pepa, en el especial de “Encanto”.

“Voy con el corazón lleno de ilusión y sobre todo de poder ver esas caritas de las familias, de los niños, ahí ilusionándose con esa magia” — Ginnés Rodríguez

Con ellos también estarán en la transmisión Ítalo Marenco, Rafa Pérez, Lusania Víquez y Charlyn López, a quienes les tocará entrevistar a los participantes y al público presente alrededor del Paseo Colón.

“Yo me siento muy halagada de que en Repretel hayan visto en mi ese potencial de animar un evento tan especial, que está tan guardado en el corazón de los costarricenses y me siento muy agradecida y muy honrada”, agregó Ginnés.

"El Padre Mix" ya está descansando para este sábado en la tarde motivar a todo el público de Repretel. Cortesía

Su gran secreto

Precisamente, esta semana la presentadora vivió unos días muy tensos a raíz de la octava cirugía que le hicieron a su esposo Gerardo Zamora, y asegura que este tipo de eventos más le sirven de escape mental para seguir disfrutando de las bendiciones de la vida.

Afortunadamente, la cirugía fue todo un éxito y la recuperación de su pareja va muy bien así que podrá ver su debut frente al televisor.

Toda la temática será de “Willy Wonka y la fábrica de chocolate”. Cortesía Repretel

Ella nos contó cuál es su secreto para verse en la pantalla tan alegre y transmitir ese buen ánimo a pesar de las preocupaciones y miedos que enfrenta por la enfermedad de su esposo.

“No es que yo hago un corte de me olvido y ya, no, siempre me acompaña (el dolor o la angustia) así como cada una de las situaciones de la vida. Mi secreto en general ha sido vivir el presente, tratar de dejarme llevar por ese momento presente que estoy sintiendo y viviendo, entonces, aunque haya situaciones alrededor y sean difíciles y complejas lo practico desde una tacita de café que me esté tomando y disfruto ese café aunque sé que alrededor hay situaciones que tengo que sobrellevar que son complicadas”.

“Igual me pasa con Informe 11, cuando yo estoy presentando o paso por el hospital México y recuerdo que ahí está mi esposito, en el momento que llego al programa, estoy en el programa, y casi que lo ofrezco a Dios para que ese momento de conexión también pueda servirle a otras personas para sobrellevar alguna situación difícil, tal vez como la que estamos llevando nosotros”, dijo.

Varios horas se llevaron en la producción de los maquillajes. Cortesía Repretel

Ginnés confesó que la grabación de la promo del Festival de la Luz fue una de las partes que más le gustó desde que le dieron la noticia que iba de presentadora.

“Dejarnos llevar por esa magia es de las cosas más lindas que he podido vivir en televisión y lo estoy saboreando, lo estoy disfrutando”, agregó.

Gran producción

Frederick Fallas, productor de Repretel, contó que este año ellos recrearán en la tarima una especie de carroza porque la van a ambientar igual que la promoción que hicieron para anunciar el festival, la cual estuvo basada en los personajes de “Willy Wonka y la fábrica de chocolate”.

“Va estar llena de dulces gigantes, casas gigantes, incluso el piso y el toldo de la tarima tienen formas diferentes. Tenemos por lo menos cuatro meses de estar trabajando en esta producción, la promo por ejemplo se grabó en Biolley de Osa, Mario Alfaro, que es el productor artístico se encargó de toda la parte de disfraces, maquillaje y ambientación”, mencionó.

Desde las 5 p.m. tendrán muchas sorpresas para los televidentes. Cortesía Repretel

Frederick además adelantó que para el “opening” van a tener 70 bailarines y actores disfrazados con los personajes de Willy Wonka y que este año la producción es más grande porque trabajarán más de 180 personas.

El grupo Percance estará de invitado, harán un especial de Encanto con todos sus personajes y el humorista Davis Núñez hará un segmento de beatbox (sonidos con la boca).