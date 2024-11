Ginnés Rodríguez tomó una drástica decisión por algo que la tenía muy unida a Gerardo Zamora

Ginnés Rodríguez, contó que iba a dejar de usar los anillos de matrimonio.

Ginnés Rodríguez abrió su corazón para contar que dejó de usar un objeto que la unía emocionalmente a Gerardo Zamora, quien falleció el pasado abril del 2023 a causa de un paro respiratorio.

La querida comunicadora publica historias todos los lunes, fue por eso que no desaprovechó el de esta semana para contar que dejará de usar sus anillos de matrimonio, por una razón.

“Les quiero contar una decisión que tomé, voy a dejar de usar mis anillos de matrimonio. Cuando la vida te cambia tan fuerte, creo que hay una necesidad de aferrarse a algo que le dé la misma seguridad que tenía antes”, dijo en el video.

Rodríguez afirmó que los anillos de matrimonio significaban seguridad, compañía y compromiso, pero expresó que se empezó a dar cuenta que también representaban culpa, pues cada vez que le pasaba algo lindo con lo que había soñado tenía que hacer un alto.

“Tenía que frenar esa emoción, era algo que me decía: ‘no celebres porque hay alguien que no puede celebrar con vos’ y, les comparto este proceso porque muchas veces vamos en automático, haciendo las cosas, si sentimos algo que no nos da bienestar, lo seguimos haciendo igual, simplemente porque sí”, manifestó.

La periodista de Informe 11 dijo que los anillos los iba a tener siempre y significan desde el agradecimiento por darle una vida maravillosa y porque fue amada.

Ginnés Rodríguez contó que sus anillos los va a guardar junto a otros recuerdos. Captura

“Van a ir a un lugar lleno de recuerdos, como muchos otros que tengo, pero que necesito recordar sin sentir culpa. Creo que todos en la vida necesitamos hacer ese desapego”, explicó.

Recordemos que Ginnés y Gera, como le decían de cariño, se casaron en el 2010, pero ambos empezaron a jalar desde muy chiquillos, ya que eran vecinos del barrio Fátima en Heredia. Producto de ese amor, lleno de altos y bajos, tuvieron sus dos hijos, Luciana y Marcelo.

Varios de sus seguidores agradecieron por contar su reflexión y no dudaron en comentar.

“Qué ejemplo para los que están atravesando ese proceso de soltar y dejar ir la culpa”, “Me encanta su actitud para la vida, día a día, pero más aún el valor con el que hablas, eres un ejemplo lleno de bondad y amor propio”, “Es tu proceso de duelo y solo usted sabe lo que este paso significa”.