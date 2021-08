Giovanni Calderón convirtió Multimedios en una caricatura

Giovanni Calderón sacó sus dotes de artista para esta exposición. Cortesía. Giovanni Calderón sacó sus dotes de artista para esta exposición. Cortesía.

Al mejor estilo de los grandes artistas del mundo, el periodista Giovanni Calderón estrenó este martes una exposición de sus mejores obras en el “museo de Multimedios”.

Para los que no lo sabían, además de comunicador, músico y hasta guía turístico, el Profe, como es conocido, también hace caricaturas y el gusto por este arte llegó al canal de Sabana sur.

Giova inauguró su colección de caricaturas de los diferentes “personajes” del canal, iniciando por las divas, Verónica González, Maureen Salguero y Viviana Calderón; pasando por periodistas, camarógrafos, productores, personal de seguridad y hasta gerentes de Multimedios.

En medio de la alegría de exponer sus creaciones, el Profe también tuvo palabras de nostalgia para recordar a su amigo y excompañero Oswaldo Alvarado, quien falleció en mayo de este año y a quien también le hizo su caricatura.

- ¿De dónde surgió la idea de hacer una exposición de su arte en el canal?

He hecho un par de trabajos para dos empresas diferentes, en los que he dibujado al personal y los ponen en una pared, para fechas especiales. Un día de estos dibujé a un compañero y pensé que sería bonito ponerlo en Multimedios y empecé a hacer varios y me salieron 50 en total, de todos los departamentos.

- ¿Cuánto dura en cada uno?

Digamos que hacer la caricatura por lo general es rápido, unos quince a veinte minutos, aunque hay algunos con los que se pega más y toca hacerlos varias veces, pero sí llevan su elaboración, los pinto y los pongo en un marquito de cartón para una buena presentación.

La del recordado Oso es la caricatura más aplaudida. Cortesía. La del recordado Oso es la caricatura más aplaudida. Cortesía.

- ¿En qué se basa para hacerlas?

Como yo voy poco al canal, por la pandemia y porque ando reporteando, cuando voy y me topo a alguno me tomo una foto y así lo hago, sino las agarro de Facebook. La mayoría es con fotos, a veces no ayudan mucho, pero ahí me la juego.

- ¿Quiénes están en la lista?

Un montón que no son de pantalla, va un representante de cada departamento, por ahí van las divas, Paula Brenes, María Fernanda León, Yaneth García, hasta el gerente José Eduardo García, el resto son camarógrafos, de seguridad, aseo, son un montón. También le hice a mi querido Oso (Oswaldo Alvarado).

- Esa no podía faltar...

Sí, esa la puse por separado, lo mencioné y tuve unas palabras para él porque el hombre era alegría y ese era un buen momento para recomendarlo.

En total, hizo a 50 "personajes" de Multimedios. Cortesía. En total, hizo a 50 "personajes" de Multimedios. Cortesía.

- ¿Por cuánto tiempo van a estar expuestas en el canal?

La abrimos hoy (martes) y van a estar una semana en el canal, hasta el otro lunes.

- ¿Después de eso qué pasa con las caricaturas?

Si alguien quiere llevársela, yo le pido una colaboración para comprar materiales, porque sí se gasta bastante de todo.

- ¿Cuál fue la reacción de las personas al verse en caricatura?

Fueron muy gustadas, la verdad. Se aprovechó un momento para que hubiera más gente, tampoco un pelotón y como queda ahí puesto, van pasando y las van viendo. A los que estuvieron les gustó bastante, desde el puesto más humilde hasta las gerencias, se rieron mucho y vacilaron a los que quedaron grabados.

La de Joshua y su amigo perrito llamó mucho la atención. Cortesía. La de Joshua y su amigo perrito llamó mucho la atención. Cortesía.

- ¿Cuál llamó más la atención?

Casi que todas, pero una de Joshua Quesada, un periodista que un día estaba transmitiendo y de repente un perrillo se le encaramó en la pierna y le hizo el amor, entonces esa quedó hecha y fue un vacilón. Por dicha todos quedaron muy parecidos.

- ¿Cómo nació eso de hacer las caricaturas?

Como la mayoría de gente que dibuja, eso surge de la escuela, que pasa uno dibujando a los compañeros y a los profesores, es un arte complicado y uno nunca termina de aprender, no alcanza la excelencia pero sí he mejorado bastante, yo trato de no hacer mucha exageración para que no resulte grosera.

Las "divas" quedaron hechas unas divas. Cortesía. Las "divas" quedaron hechas unas divas. Cortesía.

- ¿Se le han enojado por alguna caricatura que haga?

Sí, una vez, una chavalo me pidió que le hiciera una para un señor, se la hice y él se la fue a entregar y se terminó enojando todo con el muchacho.

- Como artista, ¿se siente preparado para eso?

Sí, hay que tener prudencia, como en todo lo que haga, tampoco voy a hacerle una a alguien que esté muy serio.

- Si hay alguien que quiera una caricatura suya, ¿cómo hace?

Pueden contactarme, el precio depende de lo que se quiera, pero pueden cotizar al 8533-6396. De hecho, ahí también me pueden contactar los que quieran ir a pasear conmigo en las excursiones que yo hago a la zona de Atenas y Balsilla de Mora, para este Día de la Madre todavía tenemos espacios.