Giovanni “El Profe” Calderón ya no solo saldrá en televisión, sino también en el cine

Giovanni Calderón, "El profe Calderón", presentador de canal 8. (redes/Facebook)

El periodista Giovanni Calderón, el querido “Profe”, se estrenará como actor de cine.

El presentador del programa “Mi casa es su casa”, de canal 8, será parte de una nueva película nacional que se inaugura la otra semana.

Se trata de la cinta “Nace una esperanza”, que estará en las salas de cine a partir del 28 de agosto.

El Profe nos contó que disfrutó mucho la experiencia a pesar de que la actuación no es lo suyo.

En la peli también salen otras caras conocidas como el locutor y presentador Andrés Zamora, Padre mix, y el presentador Iván Díaz, el que popularizó la frase: “¿qué le compro?, ¿qué le vendo?, ¿qué la cambio?”.

La película nacional "Nace una esperanza" se estrenará el 28 de agosto. (redes/Facebook)

“Una experiencia lindísima, algo nuevo y metido en un campo tan ajeno para uno como es la actuación, porque yo puede haber estado en comunicación 34 o 35 años, pero nunca en ese campo, entonces estoy con una mezcla de gente empezando con gran talento ahí, jovencitos y hasta niños que tienen buena parte en la película, y otros talentos ya adultos con experiencia en la actuación, otros no tanto, pero mucho talento, entonces es una mezcla muy bonita y se aprende mucho de cada uno”, dijo.

Calderón ha actuado para recrear algunas historias o leyendas que presenta en su programa o bien cuando las hacía para Informe 11 Las historias, de canall 11, pero hasta ahora se verá en el papel de actor en la gran pantalla.

La peli cuenta la historia de una niña que necesita un trasplante con urgencia y como un niño que tuvo un accidente terminó siendo su donador, la cual está basada en una historia real y cuyo guion es de Gerardo Mena, quien también es su director.

“Yo he actuado, pero en cosillas de producción de televisión, que hemos hecho aquí en el canal, o historias que he hecho como leyendas y cosas televisivas, pero ya estar en una película no, es la primera vez, así que aquí estoy debutando”, agregó el presentador de Multimedios.

El Profe interpreta a uno de los padres de los niños, le tocó hacer escenas cargadas de mucho dolor y llanto, pero se la terminó jugando como los grandes.

