Gipzy Montoya ha tenido una semana muy dura por accidente que sufrió su esposo

Gipzy Montoya fue exparticipante de A todo dar y ahora presentadora de Sábado feliz de Teletica y está casada con el bombero Mauricio Motta. (redes/Instagram)

Gipzy Montoya no ha tenido una semana muy feliz debido a un accidente que sufrió su esposo Mauricio Motta, quien es bombero.

La emergencia ocurrió en su nueva casa y fue tan fuerte que terminaron en el hospital y a su pareja lo tuvieron que operar.

La nueva presentadora de Sábado feliz, de Teletica, había compartido en su cuenta de Instagram una historia en la que salía en un hospital sin dar mayores detalles de lo ocurrido.

LEA MÁS: Estas serían las nuevas caras de Sábado feliz tras la salida de Natalia Rodríguez

Según dijo, muchas personas se asustaron y preocuparon pensando que era ella quien se sentía mal y que, por tal motivo, iba a contar lo que les pasó hace un par de días.

“Fue mi esposo quien tuvo un accidente, estaba haciendo unos trabajos en la casa pues, como saben, a la casa todavía le faltan cositas, y él se ha encargado de hacer la mayoría. Estaba con el metabo y se amputó un dedo y otros se los reconstruyeron. De la mano derecha perdió parte de este dedo (anular) y estos se los reconstruyeron (medio e índice), entonces esa fue la emergencia y el día difícil que tuvimos esta semana”, mencionó.

Gipzy Montoya ya empezó a grabar promos del nuevo Sábado feliz de Teletica. (redes/Instagram)

La exbailarina de A todo dar agregó que, afortunadamente, su esposo ya está bien, pero que de igual manera fue un gran susto.

Un accidente

Gipzy explicó que su esposo se la juega haciendo trabajos de construcción y que lo que pasó fue, verdaderamente, un accidente.

Según explicó, su pareja estaba cortando un material con el metabo cuando uno de sus perros, que son de gran tamaño, estaba jugando con el otro y lo golpeó y lo hizo perder el control de la máquina.

“Uno de los perros de nosotros, como ellos son muy grandes, estaban jugando y como que lo empujó por detrás donde él estaba cortando y perdió el control, entonces pasó eso. Gracias a Dios no fueron todos los dedos, veamos el lado positivo”, dijo.

LEA MÁS: ¡Estuvo bravo! Jacky Álvarez y Gipsy Montoya se lucieron en Force Masters

Mauricio Motta, esposo de Gipzy Montoya, se amputó uno de sus dedos y los otros se los restauraron. (redes/Instagram)

Además, explicó que después de la cirugía que le hicieron, su esposo ha estado con un poco de dolor, pero está medicado y la recuperación va muy bien.

“Ahí está en recuperación, gracias a Dios, está bien, ahí estabilizado y descansando”, agregó la ahora presentadora de canal 7.

Montoya agradeció a todos sus seguidores que han estado pendientes luego de ver su historia donde salía en el hospital.

LEA MÁS: Gipzy Montoya vive una gran etapa familiar aunque la tiene muy agotada

Gipzy Montoya contó la tragedia que vivió su esposo

Hace tan solo unas semanas se pasaron a vivir a su nueva casa, por las cercanías del volcán Irazú, en Cartago, la cual está recién construida, pero le faltan algunos detalles.

De hecho, a la misma Gipzy le ha tocado pintar algunas paredes y sus hijos también le han ayudado con la construcción de algunos muebles y el acomodo de sus cositas.

Ellos antes vivían en San José, pero les salió la oportunidad de tener casita propia y están fascinados con el lugar y el clima, aunque ahora su felicidad se vio un poco opacada por esta tragedia.