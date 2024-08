Gipzy Montoya se desahoga tras quedar fuera de Teletica, igual que Keyla Sánchez

Gipzy Montoya contó que espera le salgan nuevas oportunidades en televisión de ahora en adelante.

Gipzy Montoya dejó de ser, desde este 31 de julio, empleada de Teletica luego de que la televisora tomara la decisión de sacar del aire el espacio Calle 7 La Revista.

Con ella también se quedó sin empleo la presentadora Keyla Sánchez, pues juntas eran las caras de dicha sección de 15 minutos de entretenimiento.

La modelo habló de su salida del 7 a través de su cuenta de Instagram luego de que nos confirmara que la despidieron.

Ella decidió agradecer al canal y a la productora Gabriela Solano por haber confiado en ella para tan importante labor.

“Yo me voy con el corazón lleno de muchísimo agradecimiento con la televisora, definitivamente es un lugar hermoso para trabajar, me llevo en el corazón amigos excelentes y también muy agradecida con Gaby Solano, que ahora es mi exjefa, porque ella me enseñó montones, confió en mi trabajo, me enseñó muchísimo, confió en mí más de lo que yo confiaba y bueno, le debo muchísimo y, sobre todo, agradecimiento”, dijo.

Gipzy Montoya se encargaba de hacer las notas de la sección y en ocasiones le tocaba presentar en el set de Calle 7 La Revista. (Instagram)

La ex-A todo dar también dijo estar “deseando” que la tomen en cuenta para futuros proyectos en el trencito y que de momento no tiene ofertas laborales.

Además, confesó que sí se siente muy triste por la decisión que tomó el canal, porque ya le había agarrado mucho cariño al programa.

“Deseando en Diosito que se abran las puertas, nuevas oportunidades. No puedo decir que me siento feliz, contenta y pegando brincos porque no, uno siente tristeza porque ya le tenía muchísimo cariño al programa, al montón de gente que conocí, muchísimas gracias por todo el apoyo, por esas notitas, bueno, la verdad que fue una experiencia maravillosa para mí”, mencionó.

La presentadora dice estar confiada en Dios que vendrán proyectos mejores y que seguirá muy activa en redes sociales para que no la olviden.

A partir de este 1 de agosto se transmitirá Calle 7 Informativo desde las 11 a. m. y hasta las 11:55 a. m.