Gisele Bündchen habló de Tom Brady: “Me gustaría que él estuviera más presente”

La modelo Gisele Bündchen habló de sus “preocupaciones” sobre la carrera de su esposo, Tom Brady, y de la relación de ambos en medio de rumores de un grave crisis matrimonial.

“Este es un deporte muy violento (el fútbol americano), y tengo hijos y me gustaría que él estuviera más presente”, dijo la brasileña de 42 años, a la revista Elle en su artículo de portada.

La exángel de Victoria’s Secret, quien tuvo dos hijos con Brady, señaló que “definitivamente ha tenido esas conversaciones con él una y otra vez”.

La exmodelo ha sido abierta acerca de poner su propia carrera en un segundo plano, mientras Brady jugaba para los equipos de fútbol americano New England Patriots y los Tampa Bay Buccaneers.

Aunque el siete veces campeón del Super Bowl anunció su retiro en febrero, se retractó de esa decisión seis semanas después y eso habría detonado la crisis de la pareja.

Brady dijo a los oyentes de su podcast a principios de este mes que le cuesta equilibrar su pasión (por el deporte) con la paternidad.

Bündchen, quien aclaró a la revista Vogue en mayo que criar hijos con Brady no es un “cuento de hadas”, ha dejado en claro a su esposo que no está de acuerdo sobre su decisión de continuar jugando, informó Page Six a principios de este mes.

“Habían acordado que se retiraría para concentrarse en la familia, luego cambió de opinión”, dijo una fuente al citado medio sobre la razón de la crisis matrimonial.

La modelo y el atleta se casaron en 2009. La relación tuvo un comienzo difícil a principios de 2007, pues a las semanas de comenzar su noviazgo, Brady se enteraba que su ex, Bridget Moynihan, estaba embarazada.

“Dos meses después de nuestra relación, Tom me dijo que su exnovia estaba embarazada. Al día siguiente, las noticias estaban en todas partes, y sentí que mi mundo se había dado vuelta”, escribió Bündchen en sus memorias de 2018.

Bündchen -que durante muchos años fue la modelo mejor pagada de la historia- sacrificó sus sueños para que se cumplieran los de su esposo de seguir en el campo y ser el mejor jugador del mundo.