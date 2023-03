Glenda Peraza afirma que existe una regla de vida y fue por eso que la compartió en Instagram

La empresaria Glenda Peraza, publicó un mensaje en Instagram que al mismo tiempo es un un consejo para sus seguidores o para todos aquellos que desean el mal o el bien.

Glenda Peraza compartió un mensaje con sus seguidores (Fotografia de Instagram)

La guapa presentadora escribió: “Vivan y dejen vivir siempre, sin daños a terceros, recuerda que todo lo que deseas bueno o malo se te devuelve, regla de vida, y no mía”.

Así mismo agregó que era bendito aquel que admira, pero no envidia, sigue, pero no imita, alaba, pero no adula y lidera, pero no manipula, y añadió que benditos son los corazones que no usan máscaras y entregan el alma sin condiciones.

Por otro lado escribió que ella sigue construyéndose desde su propia piel, de sus propias alas, construyéndose desde el amor y disfrutando su etapa, agrega que ella jamás etiqueta gente para que vea sus publicaciones, Glenda añade que si a alguien no le gustan sus publicaciones, piden que la eliminen de la red social, así mismo agradeció al que le gusta su contenido.

Glenda Peraza mostró sus curvas. Facebook.

“Soy de las que prefieren una comunidad sana desde el alma, que cientos de seguidores vomitando mi contenido, así que eres libre, como una mariposa de volar donde calces al 1000%”, escribió.

Afirmó ser una mujer sin filtro en cualquier circunstancia de la vida.

“No desgastes tu tiempo tratando de cambiar mi pensar, que de eso se encarga mi Dios”, añadió.